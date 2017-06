Alla länsresultat på Stockholm Marathon

Stockholm Marathon 2017

Herrar

69) Patrik Wikström, IFK Umeå, 2.46.20, 115) Dennis Sundman, Team Esplanad/Ericsson IF, 2.49.49, 166) Petter Andersson, Bovikspojkarna, 2.54.22, 179) Örjan Gustafsson, Västansjö, 2.54.54, 300) Stefan Åberg, IFK Umeå, 2.59.32, 390) Mattias Jonsson, Umedalens IF, 3.03.10, 500) Robert Forsgren, Jalles TC, 3.07.12, 515) Tobias Jobin, Jalles TC, 3.07.40, 629) Magnus Fredriksson, Umeå, 3.10.24, 782) Bertil Wennström, Jalles TC, 3.13.39, 810) Henrik Nyman, IKSU, 3.14.05, 830) Johannes Stjernström, Umeå, 3.14.21, 872) Anders Wijk, Latikbergs IK, 3.15.21, 876) Pontus Rygh, Umeå, 3.15.29, 975) Henrik Mollwing, ICA Nära Täfteå, 3.17.41, 1111) Andreas Olofsson, Jalles TC, 3.20.28, 1125) Martin Eriksson, Skellefteå AIK, 3.20.46, 1126) Mattias Zakrisson, Umeå, 3.20.46, 1158) Robert Eriksson, Jalles TC, 3.21.30, 1189) Johan Gullstrand, Stämningsgården Tigers, 3.22.09, 1473) Emanuel Lindgren, Umeå, 3.26.50, 1565) Frithjof Theens, Stöcke TS Järnet, 3.27.51, 1607) Jonatan Öhman, Team Öhman, 3.28.16, 1616) Thomas Molén, IFK Umeå, 3.28.21, 1618) Claes Gahlin, Bygdeå, 3.28.23.

1637) John Lloyd, Team Idijot, 3.28.34, 1660) Erik Bjuhr, Bjuhrs SK, 3.28.47, 1790) Mikael Zakrisson, Umeå, 3.30.14, 1814) Ulf Wiklund, Jalles TC, 3.30.40, 2034) Tony Stenvall, Fjällvinden, 3.34.28, 2156) Mattias Lindström, Nyåkers IK, 3.35.57, 2294) Mattias Åström, Täfteå IK, 3.37.47, 2316) Daniel Salguero, IKSU Umeå, 3.38.02, 2432) Håkan Fransson, Stensele, 3.39.22, 2442) Alfred Östermark, Umeå, 3.39.36, 2449) Joel Fredriksson, Yrttivaara IS, 3.39.38, 2480) Andreas Salomonsson, Weakman runners, 3.39.57, 2523) Fredrik Strömberg, Uckes Adepter, 3.40.28, 2619) Michael Axelsson, Lycksele IF, 3.41.27, 2654) Jim Olofsson, Skellefteå AIK, 3.41.48, 2715) Mårten Strömberg, Umeå, 3.42.29, 2768) Pier Falcenclou, IFK Umeå, 3.43.06, 2915) Fredrik Barkemo, Skellefteå, 3.44.31, 2963) Thomas Tanos Lindström, Team Idijot, 3.44.59, 3025) Jonas Walfridsson, Umedalens IF, 3.45.47, 3074) Anwar Jamili, Sorsele, 3.46.24, 3103) Janne Gustafsson, Tärna IK Fjällvinden, 3.46.46, 3167) Tommy Westerberg, Röbäck, 3.47.21, 3271) Bengt Näsholm, Jalles TC, 3.48.32, 3526) Jonas Åström, Täfteå IK, 3.51.09.

3572) Björn Eriksson, IFK Umeå, 3.51.38, 3614) Richard Lindgren, Skellefteå, 3.52.03, 3793) Åke Wilhelmsson, Strycksele IF, 3.53.54, 3823) Tore Stigbrand, Stöcke TS Järnet, 3.54.06, 3841) Sven Olov Lindström, Norrfors IK, 3.54.14, 3878) Patrik Renström, UPSIK, 3.54.29, 3932) Pedram Tabatabaie, Umeå, 3.55.00, 3933) Per Forsman, Urstark, 3.55.00, 3976) Pierre Johansson, Norrfors IK, 3.55.18, 4014) Mattias Sjödin, Vännäs AK, 3.55.35, 4023) Alex Wickman, Weakman Running, 3.55.40, 4087) Henrik Jonsson, Rentjärn SK, 3.56.09, 4185) Jörgen Andersson, Bygdeå GIF, 3.56.53, 4356) Marcus Andersson, Umeå, 3.58.19, 4475) Magnus Torrkulla, Umeå, 3.59.14, 4482) Bon Anantasit Sridachan, Umeå, 3.59.19, 4600) Leif Steen, Umeå, 4.00.44, 4675) Jörgen Högkvist, Volvo FK, 4.01.40, 4894) Urban Blomdahl, Obbola IK, 4.04.36, 4932) Tommy Carlsson, Vilhelmina IK, 4.04.54, 4948) Robert Östhagen, Tärna SSK, 4.05.09, 4949) Mårten Rodmark, IFK Umeå, 4.05.10, 4950) Josef Öjeryd, Sävar, 4.05.10, 4972) Tobias Eriksson, Lycksele, 4.05.32, 5144) Mikael Björklund, Nyåkers IK, 4.07.46.

5152) Joakim Kemi, Kåge, 4.07.52, 5224) Viktor Åström, Umeå, 4.08.44, 5228) Hans Petersson, Umeå, 4.08.46, 5385) Simon Frisendahl, Umeå, 4.10.30, 5390) Joachim Dahlberg, Sävar IK, 4.10.32, 5406) Olle Hagberg, Vakin, 4.10.45, 5446) Tobias Forsell, Ljusvattnet IF, 4.11.13, 5475) Joel Edeblom, Team an honest Mistake, 4.11.33, 5479) Markus Axelsson, Umeå, 4.11.36, 5528) Magnus Stenvall, Holmsund, 4.12.11, 5537) Björn Jonasson, Hissjö SK, 4.12.14, 5594) Håkan Persson, Stöcke TS Järnet, 4.12.51, 5762) Patrik Wikberg, Nysätra IF, 4.15.02, 5878) Marcus Karlsson, IFK Åkullsjön, 4.16.44, 5932) Håkan Appelblad, Umedalens IF, 4.17.29, 5940) Jörgen Risholt, Ericsson IF, 4.17.35, 6017) Per Berglund, Skellefteå, 4.18.33, 6030) Ulf Nordström, Umeå, 4.18.44, 6045) Magnus Jutterström, Bygdeå GoIF, 4.19.03, 6068) Jakob Jonsson Ollander, Umeå, 4.19.19, 6132) Lennart Steinvall, Umeå, 4.20.17, 6141) Anton Lipovac, Umeå, 4.20.36, 6160) Carl-Oscar Hermansson, Umeå, 4.20.52, 6171) Karl Fjellborg, Umeå, 4.20.59, 6269) Jerry Johansson, Norrfors IK, 4.22.16.

6279) Thomas Hermansson, Bygdeå, 4.22.27, 6288) Richard Muhire, Umeå, 4.22.38, 6470) Jacob Brömster, Nordmaling, 4.25.29, 6487) Dimitris Athanassiadis, Umeå, 4.25.41, 6570) Joakim Öhman, Obbola IK Cykel, 4.26.39, 6571) Per-Ivan Palm, Vännäs SK, 4.26.39, 6615) Anders Lundmark, Umeå, 4.27.18, 6644) Magnus Nordström, Umeå, 4.27.42, 6771) Sören Sandgren, Umeå, 4.29.20, 6776) Olle Lundgren, Bygdsiljums SK, 4.29.28, 6805) David Morén, Lövånger, 4.30.06, 6866) Kenny Jakobsson, Umeå, 4.31.36, 7107) Per-Ola Lidström, Umeå, 4.36.48, 7175) Daniel Olofsson, Umeå, 4.37.58, 7262) Fredrik Wirenblad, Umeå, 4.39.41, 7283) Niklas Karvonen, Umeå, 4.39.57, 7303) Lars Andersson, Bygdeå GIF, 4.40.25, 7431) Jonas Häggroth, Umeå, 4.42.29, 7436) Gunnar Armgren, Vilhelmina Skidskytte, 4.42.32, 7495) Joachim Blomberg, Lycksele, 4.43.35, 7536) Magnus Kärnebro, Umeå, 4.44.36, 7654) Klemens Stenberg, Sävar, 4.47.31, 7676) Andreas Hennström, Nyåkers IK, 4.47.57, 7716) Mattias Hållström, Skellefteå, 4.48.59, 7824) Reza Zarassi, Umeå, 4.51.25.

7923) Joakim Strömdahl, Oschlögde Karl, 4.54.10, 7990) Torvald Pålsson Stråe, Flurkmarks IK, 4.55.40, 8010) Leif Markstedt, Skellefteå AIK, 4.56.02, 8028) Marcus Jonsson, Skellefteå, 4.56.21, 8132) Daniel Pettersson, Umeå, 4.59.41, 8323) Johan Mörtberg, Tänndalen, 5.07.20, 8328) Daniel Blide, Umeå, 5.07.30, 8328) Jens Hägglund, Umeå, 5.07.30, 8478) Daniel Sjöstedt, Falmarks FIK, 5.13.11, 8598) Mattias Mitz, Umeå, 5.19.45, 8746) Peter Wiesler, Jalles TC, 5.27.45, 8795) Harry Ölmhagen, Stöcke TS Järnet, 5.32.24, 8903) Karl-Johan Karlsson, Åkullsjön, 5.43.05, 8919) Ulf Lindberg, Vännäs, 5.44.45, 8944) Simon Karlsson, Umeå, 5.47.37, 8945) Johan Karlsson, Umeå, 5.47.37.

Damer

41) Anna Örmin, Jalles TC, 3.09.16, 49) Maja Gren Skog, Skellefteå AIK, 3.12.12, 62) Jenny Lindqvist, Skellefteå, 3.14.05, 116) Linnea Isaksson, IFK Umeå, 3.24.29, 180) Anne Gustafzzon, Tärna IK Fjällvinden, 3.29.12, 359) Erika Figaro, Umeå, 3.41.12, 361) Veronicka Nilsson, Umeå, 3.41.13, 382) Jenny-Ann Danell, Jalles TC, 3.42.10, 416) Linda Fransson, Umeå, 3.43.26, 495) Eira Olofsson, IFK Umeå, 3.47.26, 501) Moa Forsberg, Umeå, 3.47.56, 553) Cecilia Önnhall, Vännäs, 3.49.55, 598) Annica Lundmark, Byske SK, 3.51.42, 617) Elin Durgé, Lonesome Runners, 3.52.13, 646) Johanna Östling, Skellefteå, 3.53.03, 770) Karin Grensjö, Umeå, 3.56.23, 812) Anna Morén, LUAIK, 3.57.13, 884) My Eriksson, Dalasjö IK Framåt, 3.58.53, 923) Sandra Brinkhäll, Umeå, 4.00.11, 969) Mikaela Nilsson, Umeå, 4.01.34, 1252) Sara Lundström, Norra Boviken Skellefteå, 4.10.07, 1309) Maria Stenvall, Holmsund, 4.12.11, 1666) Linda Allgardsson, IFK Umeå, 4.21.45, 1672) Evelina Lindgren, Umeå, 4.21.53, 1724) Malin Bergström, Umeå, 4.23.24.

1759) Linda Lindvall, Team BA.s Åsele, 4.24.20, 1760) Matilda Gahnström, Umeå, 4.24.21, 1817) Anna Önnhall, Umeå, 4.25.46, 1961) Inger Hedlund, Byske, 4.29.12, 2020) Elin Teglund, Skellefteå, 4.31.13, 2051) Kajsa Persson, Umeå, 4.32.08, 2057) Marie Blomberg, Lycksele, 4.32.25, 2058) Evelina Viklund, Bullmark, 4.32.25, 2060) Gunilla Sjögren, Lycksele IF, 4.32.27, 2080) Helena Wälivaara, Stöcke TS Järnet, 4.32.57, 2102) Åsa Zackrisson, IFK Umeå, 4.33.54, 2218) Elin Larsson, Ursviken, 4.37.27, 2344) Elina Wirenblad, Umeå, 4.40.55, 2432) Moa Dahlberg, Sävar IK, 4.43.56, 2474) Therese Gustafsson, Arvidsjaur, 4.45.43, 2589) Inger Engström, Umeå, 4.49.24, 2636) Sabinha Önnerlöv, Umeå, 4.51.33, 2685) Victoria Johansson, Norrfors IK, 4.53.17, 2687) Emelie Olsson, Arvidsjaur, 4.53.17, 2703) Sandra Jonsson, Umedalens IF, 4.53.42, 2742) Liselotte Sjögren, Blattnicksele, 4.54.56, 2768) Åsa Pålsson Stråe, Flurkmarks IK, 4.55.41, 2792) Carola Ölmhagen, Stöcke TS Järnet, 4.56.28, 2812) Marlene Lundqvist, Skellefteå, 4.57.08, 2900) Ann-Katrin Lindberg, Umeå, 5.01.56.

3075) Anita Larsson, Skellefteå, 5.11.27, 3091) Ylva Varmin, Umeå, 5.11.53, 3244) Linnéa Mårtensson, Wilhelmina Orienteringsklubb, 5.23.13, 3247) Rosanna Pistone, Umeå, 5.23.26, 3352) Katarina Johansson, Norrfors IK, 5.33.05, 3377) Maria Jonsson, Umeå, 5.36.12, 3419) Ida Eliasson, Umeå, 5.41.19, 3433) Åsa Lindström, Vilhelmina, 5.42.59, 3488) Maria Garcia Palm, Guatemala, 5.54.17, 3528) Åsa Jeansson, Umeå, 6.11.30.