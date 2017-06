Tove Styrke hyllas av "Girls"-stjärnan

Ett inlägg delat av Lena Dunham (@lenadunham) Jun 4, 2017 kl. 7:55 PDT

"Drömkvinna". Det epitetet får popstjärnan Tove Styrke från Umeå av "Girls"-skaparen Lena Dunham.

Det är i ett Instagraminlägg, som uppmärksammas av Västerbottens-Kuriren , som Dunham har lagt ut Styrkes nya singel "Say my name" med bildtexten "Så lycklig över att denna drömkvinna öppnar för Jack på första delen av 'Gone now'-turnén".

"Jack" är låtskrivaren och producenten Jack Antonoff, Dunhams pojkvän som även gör musik under artistnamnet Bleachers. Under hösten ska Styrke alltså vara förband till Bleachers på ett antal spelningar i USA.

Tove Styrke slog igenom i TV4:s "Idol" 2009 och släppte sitt självbetitlade debutalbum året därpå. Albumet "Kiddo" kom 2005 och senaste singeln släpptes tidigare i vår.