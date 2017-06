Zara Larsson – livfull och övertygande

Inför ett lördagsrusigt och allsångsberett publikhav på Campus Arena bekräftar hon på ett slagkraftigt vis att stjärnstatusen är befogad. Vad gäller framtoning, tajming och låtval finns det inte mycket att anmärka på, och i katalogen ryms så många självhäftande refränger att hon med lätthet får fullödig respons, utan att ens behöva be om den.

Därtill är scenshowen välordnat medryckande, tack vare fyra högrörliga dansare som kompletterar Zara Larssons riviga framfart och bandets ackompanjemang. Hennes tendenser att sjunga alltför manierat framträder på sina ställen, men det sker lyckligtvis sällan: mestadels är det en lika ton- som självsäker artist vi har förmånen att lyssna till.

Starkt rakt igenom

Från den direktverkande öppningen ”Never forget you” och fram till den förväntade avslutningen med jättehiten ”Lush life” är svackorna få och korta, och svängningarna mellan danspop, r&b och modern disco genomförs med bevarad stadga. I det här sammanhanget är benämningen ”publikfriande” lika given som oproblematisk, för det finns ingenting som känns påklistrat i upplägget. Till och med införandet av Ed Sheerans ”Shape of you” och den stompiga fotbollshiten ”This one's for you” fungerar.

Förklaringen är enkel: intensiteten är oförfalskad och låtarna håller måttet. Det hela är så fokuserat och målmedvetet att alla eventuella tvivlare på plats lär ha kommit på andra tankar.

Zara Larsson

Brännbollsyran, Umeå

Betyg: 4

Bäst: "Lush life" och ”Uncover”.

Sämst: ”So good” är aningen lättviktig.

Henrik Lång