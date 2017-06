Bottenviken är värd att värna från kärnkraft

Fennovoimas finskryska kärnkraftsprojekt i Norra Österbotten borde sedan länga förpassats till historiens sophög för riktigt usla idéer. Men likt en envis fästing biter det sig fast på en undanskymd plats, långt från centralmakt och riksmedier, och växer sig större och starkare.

Kärnkraft är alltid sårbart, och att de säkerhetspolitiska spänningarna i regionen kommer att öka med den ryska etableringen, det är givet.

Som grädde på högriskmoset serveras därtill stora ekologiska påfrestningar:

1. Forskare vid Umeå universitet har funnit att klimatförändringarnas effekter i norr, med kraftiga temperaturökningar, mer nederbörd och ökade älvutflöden, riskerar att rubba Bottenvikens ekosystem: Fiskbestånden kan bli mindre och eventuellt. giftigare, redan på grund av klimatförändringarna.

2. 14 forskare har uttryckt stark oro över kärnkraftsplanerna till Finlands regering.

3. De radioaktiva utsläppen från Fennovoimas reaktor, av tritium och ädelgaser, beräknas vid normal drift kraftigt överstiga de nivåer som i dag släpps ut från Finlands äldre kärnkraftverk

4. Även ett mindre radioaktivt läckage riskerar att få katastrofala följder på fisket, då vattenmängden och omsättningen i Bottenviken är mycket begränsad.

5. Värmeföroreningen (”thermal pollution”) från reaktor Hanhikivi 1 kommer att bli omfattande: total reaktoreffekt 3200 mW, varav cirka 2/3 spolas direkt ut i havet via kylvattnet, som värms 10–12 gr. C och strömmar genom systemet med 40 – 45 kubikmeter per sekund. Bottenviken kommer alltså att värmas med 2000 mW

6. Inget kustvatten i Bottenvikens vattendistrikt uppnår i dag godtagbar kvalitet, det rapporterar Vattenmyndigheten. Orsaker: b la övergödning, kvicksilver och kemikalier.

I ovan nämnda rapport från Umeå universitet skriver forskarna:

”Future management of the Baltic Sea must consider the effects of climate change on the ecosystem dynamics and functions, as well as the effects of anthropogenic nutrient and pollutant load.”

Att i klimatförändringstid tillåta byggnation av kärnkraft vid ömtåliga Bottenviken, det går rakt på tvärs mot den vetenskap som vi i dag, med rätta, så ofta hyllar.

Men än finns tid att stoppa reaktorbygget, då finska regeringen tidigast hösten 2018 tar beslut om eventuellt byggnadstillstånd.

Rysslands ökande geopolitiska ambitioner medför ett massivt tryck på finska beslutsfattare att tillåta Rosatoms reaktor i Pyhäjoki; Kanske kan ett tydligt svenskt stöd för avslag, underlätta för finska politiker att stå upp mot Moskva?

Vårt älskade innanhav är värt att värna. Men det är nu hög tid att alla havsvänner vaknar, för i detta akuta läge är det inte ”tanken som räknas” – nu räknas bara välgrundad och tydlig protest!

Elisabeth Holmström

Robertsfors, kontaktperson i nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Berit Bylund

Umeå, Medlem i nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken