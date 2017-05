Flera föll från tak vid ungdomsfest

Under kvällen och natten mot söndagen har en stor ungdomsfest pågått på Tvistevägen i Ålidhem. Under festen har ett antal personer klättrat upp på taken till den tre våningar höga fastigheten. Tre personer har ramlat ner från taket och avförts med ambulans. Fallhöjden har enligt polisen bedömts till ca 8-10 meter. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur allvarligt skadade de personerna är. Närmare 1000 personer ska ha deltagit i festen uppger Polisens Regionsledningscentral.