Resultat från Göteborgsvarvet

Övrig sport. Läs alla länsresultat från Göteborgsvarvet.

Uppemot 50 000 löpare sprang i dag halvmaran Göterborgsvarvet, här är alla resultat från länslöparna.

Resultaten är hämtade från http://results.goteborgsvarvet.se/resultat/2017/, sorterade efter placering med löpare från Västerbotten.

Sporten reserverar sig för eventuella fel i resultatlistorna som ännu är de inofficiella.

PLAC. PL.KLASS NAMN KLASS FÖRENING TID

15) 14 Börjesson, Sara (SWE) D17 01:18:19

115) 69 Ehlers, Ina (SWE) D17 01:32:13

150) 97 Kandelin, Jonathan (SWE) H17 Örebro AIK 01:18:56

174) 108 hammarberg, adam (SWE) H17 01:19:38

177) 101 Karlsson, Diana (SWE) D17 01:34:46

187) 106 Isaksson, Linnea (SWE) D17 IFK umeå 01:34:59

284) 8 Gustafzzon, Anne (SWE) D50 Tärna Ik Fjällvinden 01:37:06

317) 56 Årebrand, Marie (SWE) D35 Lycksele löparklubb 01:37:52

380) 205 Stridh, Dag (SWE) H17 01:23:36

386) 212 Karlsson, Sandra (SWE) D17 01:38:58

415) 33 Gustafzzon, Örjan (SWE) H45 Storumans räddningstjä… 01:24:01

530) 2655 Pretz, Fabian (SWE) 01:25:25

682) 364 Andersson, Linda (SWE) D17 Tärna IK Fjällvinden 01:42:40

697) 334 Svenningsson, Truls (SWE) H17 01:26:51

736) 387 Silfver, Lotta (SWE) D17 01:43:08

747) 391 Hellsten, Josefin (SWE) D17 01:43:21

763) 363 Mellbourn, Olle (SWE) H17 01:27:25

862) 457 Karlsson, Nathalie (SWE) D17 Örebro AIK 01:44:17

1057) 559 Johansson, Alexandra (SWE) D17 01:45:40

1310) 259 Forsgren, Erik (SWE) H35 01:30:13

1371) 220 Barrebo, Lina (SWE) D35 01:47:36

1404) 732 Gardfjell, Anna (SWE) D17 01:47:48

1405) 625 Lundberg, Göran (SWE) H17 01:30:40

1446) 233 Kask, Anna (SWE) D35 Umeå OK 01:48:04

1455) 71 Bergström, Maria (SWE) D50 01:48:07

1460) 757 Wiberg, Sara (SWE) D17 01:48:08

1539) 797 Hane, Louise (SWE) D17 Umeå OK 01:48:30

1645) 852 Olsén, Christina (SWE) D17 01:49:10

1732) 283 Bjuhr, Elin (SWE) D35 01:49:36

1770) 164 Marberg, Sofi (SWE) D45 Tärna ik fjällvinden 01:49:46

1867) 952 Lindgren, Cecilia (SWE) D17 IFK Umeå 01:50:23

1955) 999 Arkad, Emelie (SWE) D17 01:50:53

2057) 1043 Jacobsson, Frida (SWE) D17 01:51:21

2136) 335 Fredriksson, Malin (SWE) D40 Vännäs SK 01:51:40

2137) 900 Öhman, Emil (SWE) H17 Tamro AB 01:33:43

2155) 122 Danielsson, Eva (SWE) D50 01:51:45

2171) 1103 Axell, Emelie (SWE) D17 01:51:50

2220) 936 Jacobsson, Niclas (SWE) H17 IFK Umeå 01:34:00

2233) 217 Linder, Christina (SWE) D45 Uman Puls 01:52:06

2458) 243 Dedert, catarina (SWE) D45 01:52:54

2552) 415 Ingvarsson, Anna­Lott (SWE) D35 01:53:16

2603) 1302 Waern, Sara (SWE) D17 LKIF Gävleborg 01:53:29

2670) 1342 Thalin, Hilda (SWE) D17 01:53:42

2676) 518 hällgren, daniel (SWE) H35 Skellefteå AIK friidrott 01:35:21

2711) 500 Lindström, Ola (SWE) H40 Ragvaldsträsk IF 01:35:28

2734) 1381 Ehlers, Sarah (SWE) D17 01:53:52

2769) 512 Sjölander, Joachim (SWE) H40 01:35:39

2962) 1488 Bergström, Ellen (SWE) D17 01:54:38

3174) 69 Svenningsson, Anders (SWE) H55 Stockholm City Triathlon 01:36:49

3423) 1710 hultgren, lina (SWE) D17 01:56:06

3456) 1723 Svensson, Sara (SWE) D17 01:56:11

3506) 457 Högkvist, Jörgen (SWE) H45 01:37:36

3596) 1780 Mäki, Hanna (SWE) D17 01:56:38

3732) 243 stenvall, Tony (SWE) H50 Tärna IK Fjällvinden 01:38:09

3775) 1860 Molander, Lena (SWE) D17 01:57:13

3912) 1923 Nilsson, Sara (SWE) D17 01:57:37

3946) 1578 Wikström, David (SWE) H17 01:38:35

4027) 658 Westberg, Maria (SWE) D35 Runacademy 01:57:57

4093) 1634 Lindmark, Karl (SWE) H17 AM System 01:38:52

4117) 437 Bertilsköld, Helena (SWE) D45 01:58:11

4291) 2083 Medin, Frida (SWE) D17 01:58:39

4415) 468 Sandström, Anna (SWE) D45 01:58:57

4424) 2148 hilmersson, kristin (SWE) D17 01:58:59

4425) 576 Franklin, Wilhelm (SWE) H45 Kriminalvårdens IK Umeå 01:39:33

4449) 2162 Neiderstam, Beatrice (SWE) D17 01:59:02

4464) 2167 Nilsson, Sofia (SWE) D17 01:59:05

4545) 1785 Nilsson, Anders (SWE) H17 01:39:49

4604) 747 Bergqvist, Emma (SWE) D35 01:59:25

4643) 753 Moberg, Anna­Karin (SWE) D35 01:59:32

4672) 906 Burmeister, Fabian (GER) H35 01:40:02

4750) 2289 Oleander, Anna (SWE) D17 01:59:47

4935) 2357 berg, linda (SWE) D17 02:00:24

4975) 2368 Näslund, Therése (SWE) D17 02:00:30

4979) 2371 Rydstedt, Elsa (SWE) D17 02:00:31

5075) 820 Norlin Wingfors, Elin (SWE) D40 02:00:51

5106) 975 Bandling, Thomas (SWE) H35 Hifabgruppen 01:40:54

5153) 2451 Nederstedt, Ina (SWE) D17 02:01:08

5190) 566 Thellenberg Karlsson, Camilla (SWE) D45 Gimonäs Umeå IF 02:01:15

5341) 2538 Lundström, Frida (SWE) D17 02:01:44

5380) 2554 Dahlin, Linnéa (SWE) D17 02:01:50

5381) 592 Linusson Jonsson, Anna (SWE) D45 Täfteå IK 02:01:50

5387) 384 Jonsson, Stefan (SWE) H50 01:41:28

5404) 2094 Pettersson, Daniel (SWE) H17 01:41:29

5511) 33 Sondell, Per­Erik (SWE) H60 Volvo Fritidsklubb Umeå 01:41:44

5574) 2158 Brorell, Martin (SWE) H17 01:41:51

5776) 642 Roslund, Linda (SWE) D45 02:03:03

5882) 968 Fjellström, Inger (SWE) D40 02:03:19

5912) 763 Gustafsson, Janne (SWE) H45 Tärna Ik Fjällvinden 01:42:29

5921) 437 Nilsson, Hans (SWE) H50 IFK Umeå 01:42:30

6037) 991 Sara (SWE) D40 02:03:47

6103) 43 Carlsson, Olle (SWE) H60 01:42:48

6124) 2362 Bader, Thomas (GER) H17 01:42:50

6164) 969 Valbäck, Anna (SWE) D35 Stöcke IF 02:04:10

6407) 1167 Silander, Gustav (SWE) H40 01:43:19

6531) 3030 Åkerman, Sara (SWE) D17 02:05:22

6542) 2510 Svensson, Robert (SWE) H17 01:43:33

6714) 2568 Persson, Alexander (SWE) H17 01:43:49

6719) 2570 Svanholm, Tom (SWE) H17 Stadium 01:43:49

6888) 1258 Bolin, Magnus (SWE) H40 Skellefteå 01:44:06

7045) 1098 cohen, magdalena (SWE) D35 02:07:03

7067) 2707 Hildingsson, Linus (SWE) H17 IKSU frilufts 01:44:22

7170) 2745 Carlson, Josef (SWE) H17 01:44:32

7299) 3355 Denisson, Stina (SWE) D17 02:07:48

7383) 1352 Tabatabaei, Pedram (SWE) H35 01:44:50

7398) 68 trygg jonsson, marita (SWE) D60 02:08:06

7402) 1357 Boman, Karlolof (SWE) H35 Lycksele 01:44:51

7427) 69 Westerlund, Louise (SWE) D60 IFK Umeå 02:08:11

7587) 899 Bothin, Katarina (SWE) D45 02:08:47

7704) 3527 Nyström, Josefine (SWE) D17 02:09:14

7835) 1272 Ekenstedt, Sara (SWE) D40 02:09:37

7951) 943 Eriksson, Tina (SWE) D45 02:10:02

8127) 3703 Fhärm, Josefin (SWE) D17 02:10:35

8184) 972 Andersson, Anette (SWE) D45 02:10:46

8255) 3758 Lind, Ida (SWE) D17 02:10:59

8318) 1345 Rudolfsson, Linda (SWE) D40 02:11:11

8421) 3829 Uhlin, Isabell (SWE) D17 02:11:38

8452) 3840 Uhlin, Jolinn (SWE) D17 02:11:42

8497) 3854 Långström, Caroline (SWE) D17 02:11:50

8641) 1396 Vinnervik, Maria (SWE) D40 S 02:12:26

8688) 3938 Wikberg, Lina (SWE) D17 Klintsjölänningens Löp… 02:12:38

8755) 1563 Årebrand, Christian (SWE) H35 Lycksele löparklubb 01:47:00

8833) 666 Pettersson, Maria (SWE) D50 02:13:05

8947) 1346 Videmy, Lina (SWE) D35 02:13:30

8947) 1445 Granlund, Jenny (SWE) D40 02:13:30

9126) 1658 Nilsson, Lars (SWE) H40 01:47:37

9184) 4134 Johansson, Elvira (SWE) D17 02:14:21

9185) 4135 Johansson, Sofia (SWE) D17 02:14:21

9330) 713 Trygg­Bolin, Carina (SWE) D50 02:14:53

9338) 1396 Sandén, Cecilia (SWE) D35 Fab5 02:14:55

9447) 3543 Brunn, Karl (SWE) H17 01:48:07

9449) 758 Sigfridsson, Mikael (SWE) H50 01:48:08

9614) 4310 Tronarp, Rebecca (SWE) D17 02:16:03

9655) 1172 Wikberg, Maria (SWE) D45 Klintsjölänningens Löp… 02:16:10

9662) 753 Fransson, Ulrica (SWE) D50 02:16:12

9730) 1722 Lundgren, Johan (SWE) H35 01:48:35

9817) 771 Nord, Pia (SWE) D50 02:16:52

9818) 4389 Stadig, Hanna (SWE) D17 02:16:53

9994) 4454 Skoglund, Ida (SWE) D17 02:17:40

10039) 4473 Sondell, Linda (SWE) D17 Röbäcks SK 02:17:52

10210) 4547 Månsson, Jessica (SWE) D17 02:18:36

10323) 1807 Dahl, Niklas (SWE) H35 Lycksele 01:49:27

10386) 1888 Brändström, Björn (SWE) H40 Åkullsjön Roadrunners 01:49:32

10539) 299 Andersson, Teresia (SWE) D55 02:20:02

10620) 873 Karlsson, Christina (SWE) D50 02:20:28

10751) 144 Englund, Undis (SWE) D60 IKSU 02:21:10

10790) 909 Jacobsson, Kenneth (SWE) H50 IFK Umeå 01:50:04

11085) 325 Granberg, Karin (SWE) D55 02:22:43

11191) 1939 Nordin, Gustav (SWE) H35 Öjeby IF 01:50:38

11269) 333 Bergquist, Ingmari (SWE) D55 IFK Umeå 02:23:49

11388) 2051 Andrén, Johan (SWE) H40 01:50:55

11557) 997 Lundberg, Tomas (SWE) H50 Stöcke TS Järnet 01:51:12

11688) 5134 Pettersson, Pernilla (SWE) D17 Klintsjölänningens Löp… 02:26:15

11711) 4285 Sjölander, Johan (SWE) H17 Umeå 01:51:27

11754) 1015 Jacobsson, Susanne (SWE) D50 02:26:39

11814) 1419 Lindvall, Annica (SWE) D45 02:26:59

11827) 1859 Bolin, Eva (SWE) D40 Skellefteå 02:27:04

11986) 2156 Ödling, Daniel (SWE) H40 Amigos 01:51:53

12076) 1464 Wide, Jessika (SWE) D45 02:28:41

12084) 4397 Nordenberg, Robin (SWE) H17 01:52:04

12161) 185 Sparr Öberg, Lena (SWE) D60 02:29:18

12281) 1078 Tontara, Enrico (GER) H50 01:52:23

12354) 5375 Wiklund, Emelie (SWE) D17 02:30:34

12409) 1837 Jatko, Maria (SWE) D35 Ohtanajärvi IK 02:30:54

12792) 1772 Hansson, Fredrik (SWE) H45 UE Fastigheter AB 01:53:08

12841) 1138 Berggren, Monica (SWE) D50 02:34:45

12869) 1555 Eriksson, Ann­Louise (SWE) D45 02:35:02

12929) 4645 Wänman, Johan (SWE) H17 01:53:22

12937) 1150 Grundström, Helena (SWE) D50 02:35:39

13208) 1599 Kristoffersson, Anna (SWE) D45 02:38:29

13323) 1620 Moberg Ronneklev, Therese (SWE) D45 02:40:14

13377) 1624 Kreisel, Therese (SWE) D45 02:40:58

13474) 2403 Sundblad, Björn (SWE) H40 01:54:09

13500) 2409 Forsfjäll, Andreas (SWE) H40 01:54:11

13572) 2303 Sandberg, Robert (SWE) H35 01:54:19

13608) 634 Gunnarsson, Tommy (SWE) H55 Tamro AB 01:54:23

13750) 640 Johansson, Svante (SWE) H55 IFK Umeå 01:54:34

13949) 4973 Dahlgren, Rickard (SWE) H17 01:54:51

13966) 2097 Åsberg, Carin (SWE) D40 02:51:13

13989) 1275 Heikka, Åsa (SWE) D50 Fab5 02:51:35

14071) 5017 Vainio, Thomas (SWE) H17 01:55:00

14090) 6075 Taflin, Janikke (SWE) D17 02:55:10

14143) 1718 Seidel, Pia (SWE) D45 Lonesome Runners 02:56:42

14419) 2540 Lundgren, Mikael (SWE) H40 01:55:32

14634) 2581 Sandström, Daniel (SWE) H40 01:55:52

14662) 710 Carlson, Mikael (SWE) H55 SE­Bankens IF 01:55:55

15102) 2132 Wikberg, Patrik (SWE) H45 Klintsjölänningens Löp… 01:56:34

15271) 63 Andersson, Torsten (SWE) H65 01:56:49

15610) 771 Johansson, Lennart (SWE) H55 01:57:16

15669) 22 Brodin, Sverker (SWE) H70 01:57:22

15739) 2575 Westberg, Andre (SWE) H35 01:57:29

16000) 2605 björkén, mathias (SWE) H35 01:57:54

16140) 2316 Sundqvist, Jonas (SWE) H45 01:58:05

16356) 2831 Sundström, Örjan (SWE) H40 Amigos 01:58:26

16543) 2851 Grenholm, Nils­Petter (SWE) H40 01:58:41

17234) 2973 Månsson, Mattias (SWE) H40 Amigos 01:59:40

17747) 1763 Green, Per (SWE) H50 02:00:30

18044) 2631 Janzén, Fredrik (SWE) H45 Miniatyrspårvägens Vän… 02:01:00

18055) 2885 Abrahamsson, Thomas (SWE) H35 Helena och Samuel 90 år 02:01:01

18418) 1845 Lundström, Urban (SWE) H50 Ifk Umeå 02:01:44

18441) 2940 Larsson, David (SWE) H35 02:01:46

18463) 1848 Bonnedahl, Erik (SWE) H50 02:01:48

18733) 6391 Pettersson, Mattias (SWE) H17 02:02:24

18872) 1911 Bergström, Ronny (SWE) H50 Bränna IF 02:02:44

18995) 3271 Granlund, Robert (SWE) H40 02:02:57

19028) 1931 Marberg, Krister (SWE) H50 Tärna ik fjällvinden 02:03:02

19443) 1983 Helmersson, Håkan (SWE) H50 02:03:59

19445) 2818 Persson, Thomas (SWE) H45 02:04:00

19521) 3084 Norberg, Mattias (SWE) H35 Amigos 02:04:08

19587) 2839 Johansson, Mikael (SWE) H45 Röbäck 02:04:18

19595) 1071 Hedlund, Mikael (SWE) H55 02:04:19

21306) 503 Åström, Jan­Olof (SWE) H60 02:08:29

21365) 1231 Holmqvist, Jörgen (SWE) H55 02:08:39

21373) 7116 Stjernqvist, Erik (SWE) H17 02:08:40

21609) 3114 Ludvigsson, Robert (SWE) H45 Göteborg Energi AB 02:09:22

21680) 3671 Brännström, Hans (SWE) H40 02:09:34

21852) 3156 Eriksson, Kenneth (SWE) H45 02:10:02

22013) 549 Ström, Conny (SWE) H60 fab 5 02:10:32

22088) 7302 Karlsson, Daniel (SWE) H17 02:10:45

22138) 2349 Nestander, Samuel (SWE) H50 Helena Samuel 90 år 02:10:55

22256) 1317 Pettersson, Lennart (SWE) H55 02:11:18

22271) 2365 Eriksson, Mikael (SWE) H50 02:11:21

22348) 3759 Wikström, Mattias (SWE) H40 02:11:34

22841) 3828 Eriksson, Anders (SWE) H40 02:13:16

23169) 3867 Sundquist, Stefan (SWE) H40 02:14:25

23174) 224 Holmström, Hans (SWE) H65 02:14:26

23525) 3359 krainer, patrick (SWE) H45 02:15:40

23631) 235 Norberg, Lennart (SWE) H65 02:16:06

23652) 9 Sunna, Josef (SWE) H75 Jalles TC, Umeå 02:16:10

23851) 1461 Lundberg, Per (SWE) H55 02:16:53

24116) 2632 Roslund, David (SWE) H50 Malå If 02:18:06

24379) 4021 Andersson, Magnus (SWE) H40 02:19:24

24445) 2673 Burlin, Pär (SWE) H50 02:19:47

24494) 3672 Källerklint, Marcus (SWE) H35 Grolanda IF 02:20:01

24536) 714 Edsröm, Per­Olof (SWE) H60 02:20:15

24538) 4043 Jocher, Georg (GER) H40 02:20:15

24645) 1546 Karlsson, Anders (SWE) H55 02:20:48

24824) 3530 Andersson, Peter (SWE) H45 02:21:38

25627) 1661 Jacobsson, Ronny (SWE) H55 02:26:39

25720) 2852 Ljuslinder, Micael (SWE) H50 02:27:19

25721) 1670 Lundmark, Mats (SWE) H55 02:27:19

25804) 4171 hällgren, andreas (SWE) H40 UE Fastigheter AB 02:28:01

25915) 8357 Björklund, Hampus (SWE) H17 02:28:55

26341) 8474 Elofsson, Oskar (SWE) H17 02:32:57

26360) 2934 Sedlacek, Ulf (SWE) H50 02:33:04

26775) 8581 Gramner, David (SWE) H17 02:38:27

26979) 21 Mattsson, Bengt (SWE) H75 02:42:27

27431) 3950 Kristoffersson, Jens (SWE) H35 Riktiga karlar 02:54:48

27488) 181 Brännström, Lorentz (SWE) H70 02:57:05

27718) 4353 Lindblom, Fredrik (SWE) H40 03:15:49

27731) 195 Öberg, Staffan (SWE) H70 03:18:03