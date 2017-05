Tung förlust för Umeå IK

Uddamålsförlust hemma mot Uppsala.

Umeå IK började hemmamatchen mot Uppsala lite trevande och försiktigt för att sedan växa in i matchen, och det rejält. Med bollar i djupet mot Annina Wede radade Umeå IK upp hel- och halvchanser, och det borde åtminstone stått 1-0 efter en dryga halvtimme var spelad. I slutet av första halvlek tappade Umeå IK koncentrationen, slarvade i uppspelet och bjöd in gästerna i matchen. Men det förblev mållöst när det var dags för halvtidsvila.

I inledningen av andra halvlek tog gästerna ledningen efter att Tove Enblom i Umeå IK tappade bollen i straffområdet. Uppsalas Elin Åkerman kunde enkelt rulla in 0-1 i öppet mål.

Bara bitvis under den andra halvleken kunde Umeå IK få tryck på gästerna, skapade fortsatt chanser, men skärpan och beslutsamheten saknades då Umeå IK till slut förlorade med 0-1.