Nio från Iksu till landslagsläger

Målvakter

Emelie Frisk, Täby FC IBK

Amanda Hill, KAIS Mora IF

Sara Hjorting, Pixbo Wallenstam IBK

Beverly Smedenäs, Malmö FBC

Utespelare

Adina Augustsson, Rönnby Västerås IBK

Stephanie Boberg, Pixbo Wallenstam IBK

Jessika Eriksson, Karlstad IBF

Cornelia Fjellstedt, IKSU

Elin Gabrielsson, Endre IF

Alice Granstedt, IKSU

Johanna Hultgren, IKSU

Sofia Joelsson, IKSU

Amanda Johansson Delgado, IKSU

Isabell Krantz, Pixbo Wallenstam IBK

Anna Moberg, Endre IF

Klara Molin, FBC Uppsala

Frida Norström, IKSU

Ellen Rasmussen, Malmö FBC

Elin Reinestrand, KAIS Mora IF

Iza Rydfjäll, IKSU

Jonna Sjöberg, Rönnby Västerås IBK

Sara Steen, Endre IF

Josefina Eiremo, IKSU

Jennifer Stålhult, Täby FC IBK

Ida Sundberg, Pixbo Wallenstam IBK

Moa Tschöp, Täby FC IBK

Emelie Wibron, IKSU

Louise Wickström, Täby FC IBK

Anna Wijk, KAIS Mora IF

Anna Wiman, Linköping IBK