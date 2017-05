”Svensk skola är större än Jan Björklunds ego”

Skulle regeringen bli överkörd av alliansen och Sverigedemokraterna om att införa betyg från årskurs fyra?

Det var ett reellt hot som regeringen stod inför våren 2015. I stället för att skolan ännu en gång skulle tvingas förändra betygssystemet gjordes en överenskommelse mellan regeringen och Alliansen.

Betyg skulle införas på försök på max 100 skolor från år 2017. Men en förutsättning var ”att det finns intresse hos skolans ledning och lärare samt att samråd skett med föräldrar”, som det hette i överenskommelsen.

”Det är ett stort genombrott” sa Jan Björklund (L) då, nöjd med att få med sig S och MP på att testa betyg i lägre åldrar.

Men nu, knappt två veckor innan sista ansökningsdag för att delta i försöket, så har endast en av landets cirka 5000 grundskolorna visat intresse.

Gissa vad det är för skola? Fredrikshovs slotts skola, en friskola som vill vara en elitskola. Och gissa var den ligger? Jo, på Östermalm i Stockholm.

Att endast en skola har sökt visar att det inte finns intresse bland lärare och rektorer för betyg i ännu lägre åldrar. Men det visar också hur långt Liberalerna och Jan Björklund står från elever, lärare och rektorer.

För Jan Björklund tycks det inte bli något ”genombrott” för hans favoritförslag. Istället för att tvinga på betyg från årskurs fyra för alla, verkar det just nu endast bli på en skola på Östermalm. Därför ger han sig på skolminister Gustav Fridolin (MP).

Björklund anklagar Fridolin för att ha saboterat (!) överenskommelsen. Detta ”sabotage” skulle då bestå i att det är arbetstagarorganisationen på respektive skola som fått samla in synpunkter från just sina medlemmar om eventuella försök med betyg. I stället skulle rektorn samlat in vad lärarna tycker, säger Björklund till DN.

Men det finns inget konstigt i detta. Att facket, och inte arbetsgivaren, företräder sina medlemmar är den modell som gäller. Inte bara i skolan utan på hela svensk arbetsmarknad.

Och istället för att attackera Fridolin borde Björklund svälja stoltheten och ödmjukt acceptera att det intresse från skola och lärare, som var en förutsättning för försöket, helt enkelt inte finns. För svensk skola är faktiskt större än både Jan Björklunds och Gustav Fridolins ego.

Och att Jan Björklunds förslag inte är populära är faktiskt inte Gustav Fridolins fel. Möjligen kan det felet vara hans eget?