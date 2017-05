Det finns smarta säkerhetslösningar för internetköp

Folkets röst. Nordea har genom att spärra korten för internetköp (utom för 3D Secure) fått ner bedrägerierna med 60 procent.

Om alla banker hade spärrfunktion skulle 45 000 färre bedrägerier ske, säger Jan Olsson, samordnare vid polisens nationella bedrägericenter till Dalarnas Tidningar.

Det har visat sig vara mindre effektivt.

77 000 drabbades av kortbedrägerier i fjol, denna siffra kunde alltså vara så låg som 32 000, med annan teknik.

Nordeas spärr för internetköp är på när du startar kontot och knäpps på efter 60 minuters avstängning automatiskt.

Du knäpper av internetspärren genom att logga in på ditt konto. På Ica-banken är det du själv som bestämmer om spärren ska vara av eller på, genom att logga in och ställa in spärrarna som du vill ha dem.

Detta har visat sig vara mindre effektivt för folk är helt enkelt så slöa.

Att anpassa säkerhetslösningarna efter folks faktiska beteende och inte deras önskade beteende har visat sig framgångsrikt. Andra banker har andra säkerhetslösningar, detta har visat sig vara ett problem i sig, djungeln av lösningar.

Så om du vill ha en säkrare lösning byt bank eller tjata på din bank att de inför spärr av internetköp som default (på automatisk).

