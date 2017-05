Lo, järv och kungsörn – Så många finns det i länet

Lodjuret

Länsstyrelsen beräknar att det finns mellan 170 och 180 lodjur i Västerbotten, kanske lite mer. I vinter har länsstyrelsen dokumenterat 27 föryngringar i länet och två just utanför länsgränsen. Inventeringen sker via spårning och samebyarna och dess renskötare bidrar till stor del. Målet är 23 föryngringar per år. Antalet föryngringar varierar kraftigt mellan åren och var exempelvis nere i 14 föryngringar 2014. I februari beslutade länsstyrelsen om licensjakt för nio lodjur och under vintern fattades beslut om skyddsjakt (enstaka individer) på 15 lodjur, varav sex fälldes.