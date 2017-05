Resultat: Gammliaterrängen

Övrig sport. Resultaten från den 40:e Gammliaterrängen.

LÖPNING

40:e Gammliaterrängen 8 km

15 maj 2017

DM, VDM, GP2

K23: 1) Moa Lundgren, IFK Umeå, 31,1, 2) Jenny Wikedal, IFK Umeå, 32,01, 3) Evelina Henriksson, IFK Umeå, 33,39, 4) Anna Bylund, Stöcke TS Järnet, 34,28, 5) Ida Lundgren, IFK Umeå, 34,39, 6) Hanna Forsberg, Luleå, 35,51, 7) Marie Älvstrand, Luleå, 37,35, 8) Birgitta Lanhede, Jalles TC, 38,08.

K35: 1) Anna Johansson, Stensele IK, 36,32.

K40: 1) Birke Weidringer, Tärnaby IK Fjällvinden, 35,05, 2) Alicia Saavedra, IF Malmö Löp, 35,36.

K55: 1) Birgitta Lanhede, Jalles TC, 38,08.

M23: 1) David Nordström, IFK Umeå, 27,18, 2) Ludvig Werkmäster, Skellefteå SK, 27,22, 3) Patrik Wikström, IFK Umeå, 27,56, 4) Erik Björkman, Täfteå IK, 28,17, 5) Robin Norum, IFK Umeå, 28,22, 6) Lukas Borgemo, IFK Umeå, 28,28, 7) Marcus Fredriksson, Lycksele LK, 29,08, 8) Thomas Edström, Jalles TC, 29,13, 9) David Källströmer, IFK Umeå, 30,14, 10) Tomas Pekkari, Jalles TC, 30,18, 11) Jacob Joh Ayor, Lycksele LK, 30,34, 12) Simon Åstot, IFK Umeå, 30,41, 13) David Backa, Team Nordic Trail, 31,07, 14) Fredrik Ragnarsson, Jalles TC, 31,13, 15) Robert Eriksson, Jalles TC, 31,24, 16) Jonathan Eriksson, Lycksele LK, 31,44, 17) Johannes Stjernström, Team Nordic Trail, 32,26, 18) Christoffer Nilsson, Lycksele LK, 33,07, 19) Jon Fällström, Jalles TC, 33,34, 20) Andreas Olofsson, Jalles TC, 33,38, 21) André Kröger, Runacademy Umeå, 34,31, 22) Ulf Wiklund, Jalles TC, 34,53, 23) Lars Johansson, Jalles TC, 35,29, 24) Magnus Torrkulla, Jalles TC, 37,46, 25) Pär Markström, Jalles TC, 38,4.

M35: 1) Peder Enoksson, IF Malmö Löp, 28,16, 2) Gabriel Granåsen, IFK Umeå, 29,53, 3) Tomas Pekkari, Jalles TC, 30,18, 4) Glenn Persson, Spöland Vännäs IF, 30,2, 5) Andreas Olofsson, Jalles TC, 33,38, 6) Lars Johansson, Jalles TC, 35,29, 7) Gunnar Ågrahn, Lycksele IF, 36,2, 8) Simon Östin, Umeå, 38,29.

M40: 1) Thomas Edström, Jalles TC, 29,13, 2) David Källströmer, IFK Umeå, 30,15, 3) Andreas Karlsson, Skellefteå AIK, 30,56, 4) Fredrik Ragnarsson, Jalles TC, 31,13, 5) Robert Eriksson, Jalles TC, 31,24, 6) Markus Axelsson, Umeå, 39,1.

M45: 1) Eric Degerman, IFK Umeå, 30,15, 2) Michael Johansson, Skellefteå AIK, 30,25, 3) Anders Hofer, IFK Umeå, 30,34, 4) Göran Jonsson, IFK Umeå, 30,5, 5) Lars Mattson, Stöcke TS Järnet, 31,17, 6) Stefan Björck, Stöcke TS Järnet, 32, 7) Pär-Åke Rosvall, IFK Umeå, 32,51, 8) Fritjof Theens, Stöcke TS Järnet, 36,06, 9) Erik Lundström, IFK Umeå, 36,31, 10) Mårten Rodmark, IFK Umeå, 36,49, 11) Magnus Torrkulla, Jalles TC, 37,46, 12) Pär Markström, Jalles TC, 38,4.

M50: 1) Jonny Hjertröm, Skellefteå AIK, 30,21, 2) Björn Tunemalm, Stöcke TS Järnet, 33,1, 3) Anders Högdahl, IFK Umeå, 33,32, 4) Daniel Salguero, IKSU, 39,12.

M55: 1) Ulf Wiklund, Jalles TC, 34,53, 2) Tommy Persson, Team Esplanad, 39,1, 3) Svante Johansson, IFK Umeå, 39,32.

M60: 1) Åke Gustafsson, Team Esplanad, 36,49, 2) Sven-Erik Mannberg, Högåkers OK, 42,18, 3) Tage Alalehto, IFK Umeå, 44,12.

M70: 1) Dan Vinblad, Team Esplanad, 39,2.

Motion K: 1) Lisa Redin, Umeå, 35,53, 2) Ana-Katrina Pastrama, Umeå, 61,32.

Motion M: 1) Arvid Törnblom, IFK Umeå, 31,39, 2) Marcus Folkesson, Team An Honest Misstake, 33,26, 3) Ivar Törnblom, IFK Umeå, 33,5, 4) Mikael Törnblom, IFK Umeå, 34,13, 5) Isak Andersson Lind, IFK Umeå Skidor, 34,18, 6) Mikael Forsman, Vårby IK, 39,03, 7) Derrik Åström, Team Rehab, 39,07, 8) Ingvar Nilsson, Umeå, 41,53, 9) Thomas Nygren, Vännäs SK, 45,57, 10) Erik Wallström, Umeå, 47,47.

Lag DM Män: 1) IFK Umeå I, (Nordström, Wikström, Norum)1.23.36, 2)IFK Umeå II, 1.29.23, 3) Jalles TC I, 1.30.44, Lycksele LK, 1.31.26, Jalles TC II, 1.38.36, Jalles Tc III, 1.48.08.

Lag-DM Kvinnor: IFK Umeå (Lundgren, Wikedal, Henriksson), 1.36.50.

Lag Veteran-DM Män: 1) IFK Umeå I, (Granåsen, Källströmer, Degerman), 1.30.23, 2) Jalles TC I, (Edström, Pekkari, Ragnarsson), 1.30.44, 3) Skellefteå AIK,(Hjerström, Johansson, Karlsson), 1.31.42, 4) IFK Umeå II, 1.34.15, 5) Stöcke TS Järnet, 1.36.27, 6) IFK Umeå III, 1.36.52, 7) Jalles TC II, 1.39.55, 8) Team Esplanad, 1.55.19.