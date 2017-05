”Enkelt att leva som fattigpensionär”

I sociala medier rapporterade i förra veckan den vikarierande partiledaren för Kristdemokraterna, Jakob Forssmed, om sin vecka som fattigpensionär.

Forssmed går all in och antar rollen som en ”ensamstående kvinna, 75 år” – eftersom det är just kvinnor som döms till en ålderdom med de allra lägsta pensionerna.

747 kronor på en vecka är ju ingen större utmaning – och förmodligen inte i närheten av en rättvisande bild av livet som garantipensionär.

Kristdemokraten har, tillsammans med en rad andra rikspolitiker, antagit en utmaning från Sveriges pensionärsförbund, SPF Seniorerna, om att under en vecka leva inom samma ekonomiska ramar som en pensionär med låg pension.

”Jag kan inte påstå att jag ser fram emot att inte kunna välja vad jag ska äta till lunch, och att jag behöver vända på var och en av de 747 kronor jag ska klara mig på under veckan när de fasta kostnaderna är betalda”, skriver Forssmed i ett debattinlägg i Expressen i början av veckan.

Redan här lär många dra på munnen. Eller, som vissa pensionärer som kommenterat utmaningen i sociala medier, med ilska. 747 kronor på en vecka är ju ingen större utmaning – och förmodligen inte i närheten av en rättvisande bild av livet som garantipensionär.

Det är i grunden det som är det stora problemet med symboliska sympatiåtgärder. Det är svårt att få till dem riktigt rätt, även om de förstås ibland kan väcka uppmärksamhet och dra fokus till en fråga som sällan eller aldrig tar plats.

Men oftast blir det lite genant. Som häromåret när en fackkille skulle testa att leva på en ”kvinnolön” under en månad och blogga om sina upplevelse.

Eller när lokalpolitiker antar utmaningar om att leva på motsvarande socialbidrag under en vecka ”för att få en inblick i socialbidragstagares vardag” som om det faktiskt går att ge låtsasfattiga politiker en rättvis bild av hur det är att vara fattig inte bara en vecka utan varje vecka – utan synbart slut.

Hundra kronor per dag är ingen utmaning för den som inte har helt tomma skåp eller utnötta skor.

Politiker som med mer än hundra kronor per dag på fickan låtsas som att det blir en utmaning att överleva blir ju helt ärligt rätt fånigt.

Hur mycket kläder, hygien- och förbrukningsartiklar eller tv- och internetabonnemang ska betalas just under experimentveckan?

Men det visar sig att jag grovt underskattar SPF Seniorernas list. De experimenterande politikerna kommer inte så lätt undan.

Varje dag får de nämligen sig tillskickade en utmaning som kostar på att uppfylla. Bokstavligen.

Redan dag ett är utmaningen stressframkallande, att fram till midsommarhelgen lägga undan pengar till resa och present till ett fiktivt barnbarn i Skåne.

En annan dag får låtsaspensionärerna besked att de måste köpa nytt batteri till brandvarnaren eller ta ställning till om de har råd att hjälpa grannpojken som försöker samla in pengar till en klassresa genom att köpa en kakburk.

Att vara fattig är att isolera sig, att inte kunna tacka ja till sociala sammankomster eftersom det medför kostnader som det inte finns utrymme för, varken blomman att ta med om någon bjuder

Dag fyra måste de avgöra om de kan möta en vän för en lunchträff ute, något alla utom en inte anser sig ha råd med. Däremot försöker de flesta skrapa ihop de pengar som behövs för att ta med ett annat fiktivt barnbarn på barnteater. Biljetten är gratis för barn men kostar 40 kronor, plus lika mycket till i bussbiljetter, för pensionären.

Lotten Sunna, som företräder Feministiskt Initiativ, kommenterar sin delaktighet i experimentet till SPF Seniorerna om att det inte är hunger som visar sig vara veckans stora problem, utan ”ensamheten”.

hem en på middag eller kostnaden för en lunch eller fika på stan. Eller ens den billiga teaterbiljetten.

Efter en vecka återgår nu politikerna till sina vanliga liv – och sina vanliga inkomster.

Att vara fattig är att inte kunna vara spontan eller social eftersom det kostar för mycket. Isoleringen kostar förvisso ännu mer.

Vad tar de med sig av experimentet – utöver hur skönt det är att det är över? Det är den enklaste saken i världen att leva som fattigpensionär när man vet att det bara handlar om en vecka.