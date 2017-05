Tråkig förlust för Röbäck

Fotboll. En tung förlust för Röbäck på hemmaplan i matchen mot Sörfors.

Röbäcks IF–Sörfors IF 1–3

R: Okänd. S: David Schäfer, Jonatan Högman, August Pedersen.

Det gick tugnt för Röbäck under fredagskvällen i matchen mot Sörfors. Det såg till en början rätt jämnt ut, Sörfors hade början av första halvlek men Röbäck hängde med i spelet och in mot mitten började de även hitta lägen. Trots att de växte sig in i matchen var det Sörfors som fick göra det första målet. Utdelning och kvittering för Röbäck kom dock efter halvlek. Efter det kom det ökade trycket från Sörfors som var lite för högt för att Röbäck skulle kunna stå emot.

Sporten har sökt företrädare för båda lagen utan resultat.

I nästa omgång möter Röbäck Sörmjöle, matchen spelas 21/5 kl 17:00 på Nordahlsvallen.

Matilda Lundberg