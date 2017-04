Bengt Westman, Umeå, har avlidit

Bengt Westman, Umeå. Bengt Westman avled den 29 mars. Han sörjs närmast av dottern Maria, svärsonen Bertil, barnbarnen Sanna och Ellen samt vännen Ruth.

Pappa föddes i augusti 1932 yngst i sin syskonskara.

Redan som liten var han kvicktänkt och uppfinningsrik och högt älskad av sina äldre syskon.

Från unga dagar och många år framöver har pappa skruvat isär tekniska prylar för att ta reda på hur de fungerar och monterat ihop dem igen. Han var tekniskt kunnig och otroligt innovativ. Det pappa inte kunde laga var trasigt på riktigt.

Musiken har alltid legat pappa nära. Han var ung när han fick sitt första dragspel och därefter har han spelat sig genom livet.

Otaliga är de uppvaktningar, fester och tillställningar där han höjt stämningen med sitt uppskattade spelande.

Under många år har pappa spelat med Umeå dragspelsklubb, han har spelat när julen dansats ut på Rådhustorget och spelat vid midsommarfiranden på Gammlia.

Under 80-talet spelade han med Lågorna som följde Olof Palme under hans valturne. Pappa låg bakom många av de humoristiska texter som de framförde. In i det sista spelade hans fingrar när dragspelsmusik flödade ur högtalarna.

Pappa träffade min mor under en revy som de båda medverkade i.

Sedan dess har de följts åt genom livet tills mamma lämnade oss för drygt tre år sedan. Tiden efter det har han älskats av sin Ruth och även de fick en fin tid tillsammans.

Humorn var en stor del av min far.

Otaliga är de låtar han skrivit för att uppvakta och hylla oss i hans närhet, alltid med en gnutta humor och glimten i ögat. Vem kunde tro att han som pensionär skulle skriva och uppträda med en rap till sin egen dotter. Han följde med i utvecklingen och gjorde det nya till sitt. Pappa är också den som lagt grunden till vår familjs jultradition med rim på alla klapparna.

Det tog tid att handla med pappa. Vägen genom en butik blev alltid lång av många möten med vänner och bekanta som han alltid tog sig tid att prata och skoja med. Pappa har alltid ställt upp för alla han känner.

Otaliga är de tillfällen han åkt till vänner och bekanta för att hjälpa till att sätta upp saker eller bära något tungt. I sitt yrkesliv valde pappa skolans värld. Han var en mycket omtyckt lärare och kollega. Den största delen av sitt yrkesverksamma liv spenderade han på Tegs centralskola. Hans smeknamn där blev världsmästaren på grund av sin otroliga kunskap om det mesta. Han var nyfiken och ville veta mera och lära om allt.

Pappa var även en mästare i köket. Tillsammans med några manliga vänner bildade de en matlagningsklubb som de kallade ego (egoisterna).

Pappa var under åren 1996 och fram till sin bortgång en mycket engagerad och uppskattad medlem I Odd Fellow I Umeå.

Pappa älskade sin familj och har alltid funnits där för oss.

Naturen, skogen och havet låg pappa varmt och hjärtat. Tillsammans har vi plockat svamp av alla de sorter.

Jag minns så väl när pappa 80 år gammal med stora bekymmer med sin höft följde med oss för att plocka gula kantareller. Pappa kunde mycket även om växter, träd och fåglar. Han älskade havet.

Pappa älskade också stugan i Sikeå, hans livsverk. Det var där han trivdes som bäst. I sina skoterskor och sin morgonrock sprang han omkring och byggde, lagade, skötte om sina växter och klippte gräset. Det var där, i sin älskade stuga i Sikeå han var i tanken när han sökte ro.

Åh, vad vi saknar honom.

Maria med familj