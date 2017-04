Ansvaret för din nästa

”Alla mina böcker är sorgesånger”, säger Johannes Anyuru i Malou efter tio. (8/3-2017). På något sätt vill han också hitta ut ur sorgen. Men den sorg som han nu beskriver är stor. Det är sorgen över våldet och förtvivlan i världen.

”Han vill skildra samtiden. Man känner hur boken springer ur en stark, nästan desperat känsla av vanmakt. Han fångar ett Europa präglat av segregation, islamofobi och terrorism, som är inne i en helvetesspiral där muslimers frustration över att demoniseras leder till handlingar som bara ökar samma demonisering.” skriver Åsa Beckman i sin recension (DN, 20/3-2017).

”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” börjar med ett terrordåd. En ung flicka är huvudpersonen och hon följs i tanken och kroppen, hon ska filma dådet hon själv ska genomföra. Våldet är teatralt, det ska filmas, spridas och hålla kvar skräcken i folk precis som Daesh, IS, gör. ”Men mitt under attacken avbryter hon attacken, hon säger stopp, vi ska inte göra det här.” berättar Anyuru.

Boken fick sin form efter att Charlie Hebdo blev attackerad. För Anyuru blev det är nödvändighet att skriva om det här, att tänka kring det här. Han beskriver det som att monster bär runt på en mask med hans ansikte på. Som muslim, tillsammans med många, känner han en förlamande sorg när en stor terrorattack sker. En sorg över de liv som spills, över att det sker i ”vårt” namn, över det våld som sprids vid attacken och över de samhällen som tar form efter attackerna.

”Det är en förtvivlad tid som vi lever i, och mycket av det som vi ser i världen är förtvivlade människors svar på tiden”, menar Anyuru. Boken är hans sökande efter hopp i en framtid, den handlar om en far och en dotter, och om hur fadern ska lämna sin dotter till framtiden. I och med att boken är klar så lämnar Anyuru hoppet till världen och läsaren. För Anyuru har framtiden blivit mer fysisk efter att han själv har blivit pappa. Den går att ta på, och sorgen blir i det större.

”Men det som Anyuru ändå lyckas gestalta väl är tidens vanmakt. Och han vill inte bara skildra den utan hans berättelse bärs också fram av en etisk uppmaning. Vi har bara ett val: att bryta ödesdramaturgin.” lyfter Beckman fram i sin recension.

Har Anyuru skrivit en dystopi eller en samtidsskildring? Hur bryter man ödesdramaturgin? Det är inte attackerande utomjordingar eller rymdresor det handlar om, utan vår tid präglas av berättelser om samtiden som är dystopiska, men ändå verkliga. Dystopin i Hungergames kanske känns främmande för vissa, men inte för den som rekryteras som barnsoldat och skickas i krig. Dystopiska klimatskildringar kanske inte träffar mitt i solarplexus för den som aldrig behövs leta efter vatten, men däremot för den som dör av svält i uttorkade landskap. När ”Tjänarinnans berättelse” av Margaret Atwood blir TV-serie tolkar Donald Trumps fanclub det som en konspiration – eftersom det är en dystopisk framtid med kvinnor berövade alla sina rättigheter som skildras. Romanen skrevs 1985. Hanna Fahl (DN, 1/4, 2017) lyfter fram ett citat från tv-seriens trailer: ”’I was asleep before, that’s how they let it happen’, mumlar Offred (huvudpersonen, reds.anm.) i trailern. ’När de skyllde på terroristerna och rev upp konstitutionen vaknade vi inte.’”

Vår tids dystopis kärna verkar bestå i att människor tagit sina rättigheter/resurser för givna och så gott som gratis givit bort dem – för att sedan vakna för sent. För att bryta ödesdramaturgin måste man därför inse att framtiden just inte är ödesbestämd utan formbar. Men det medföljer också ett ansvar, inte bara för en själv utan också för omvärlden. Vi kan inte ha svenska politiker som säger att vår situation är för ansträngd för att hjälpa andra.