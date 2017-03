Ny artist klar för Yran

Umeå. Ytterligare en norsk stjärna är klar för Brännbollsyran.

EDM-stjärnan Matoma blir den tredje norska artisten att bli klar för Brännbollsyran 2017 i Umeå 1-3 juni. Festivalen headlineas av världsstjärnorna Kygo ch Zara Larsson.

– Norska EDM-stjärnan Matoma har gjort en internationell kometkarriär de senaste åren och det är bankgaranti på festlig stämning live. Så här i SKAM-tider känns det extra passande att tre av Norges största stjärnor just nu kommer uppträda på festivalen (Kygo, Matoma, Astrid S). Ifjol spelade Matoma på några av världens största festivaler som Coachella och Tomorrowland och vi är glada över att han lägger ett av stoppen på sin världsturné hos oss, säger David Arkhult – Festivalgeneral, Brännbollsyran

Stor hit

Nyligen nådde den norska producenten Matoma ett hundra miljoner globala streams på sin senaste smash-hit “False Alarm” och han är även mitt uppe i turné som redan sålt slut i både London och New York. Den 25-årige artisten sägs vara skicklig på att skapa originella sound när han samarbetar med artister inom olika genren så som Jason Derulo, Jennifer Lopez och The Vamps. Han har även hunnit göra en samling av remixer för artister som Coldplay, One Direction, Snoop Dogg, Eminem och Axwell.

Matoma spelar på festivalens Temple Stage på lördag den 3 juni.