Johan Myhrberg, Umeå. Johan Myhrberg somnade in tisdag den 7 mars 2017 efter en tids sjukdom, omgiven av sin hustru Tina, sina söner från ett tidigare förhållande och sin mor. Han blev 53 år gammal.

***

Johan Myhrberg, son till Ester och Olle Myhrberg, föddes den 20 november 1963 i Umeå som den äldste av två bröder och växte upp i Umeå tillsammans med sina föräldrar och sin bror Martin. Familjen Myhrberg har varit ett uppskattat namn inom Umeås idrottskretsar under många år, inte minst Johan som var elitorienterare i OK Björken under en stor del av sitt liv. Han var också aktiv som ungdomstränare och utövade även flitigt andra idrotter såsom skidorientering, längdskidor och innebandy.

Yrkesvalet att utbilda sig till idrottslärare kom naturligt och han arbetade som lärare i idrott och matematik under 20 års tid, bland annat på Midgårdsskolan där han arbetade längst och också var med och grundade det populära och sökattraktiva Arena-programmet i början på 2000-talet. Hans betydelse för programmets framgång och utveckling var stor; med sin stabila och trygga personlighet bidrog han starkt till både elevers och kollegors välmående, trygghet och trivsel. Han var en klippa att luta sig mot. Johan var en god lyssnare och mycket fördomsfri. Han tänkte före han talade och var som person en genomtänkt människa som också vågade vara obekväm när stunden så krävde. Dessutom var han en underfundig humorist med orubblig envishet, ständigt nyfiken på att lära sig mer, veta mer.

Johan var en fantastisk problemlösare, tänkare och utvärderare, både privat och yrkesmässigt. Han hade många strängar på sin lyra: idrott, natur, matematik och vetenskap. Johan älskade musik och deltog vid flera festivaler och konserter, senast Springsteen i Göteborg i fjol. Han gillade att resa och intresserade sig för språk, framför allt spanska och ryska. Det ryska språket fångade hans intresse efter en studieresa till dåvarande Sovjetunionen under sin gymnasietid på Östra. Han kände också till svensk poesi och en favorit var Pär Lagerkvist.

2014 gifte sig Johan med sin Tina i Stadskyrkan, en betagande försommardag. Vi bröllopsgäster blev medbeamade in i deras lysande orbit; en kärlek av sällan skådat slag. Smittsam och alldeles underbar. Att ha funnits i varandras familjekretsar i över 30 år, för att sedan i livets villervalla hitta hem hos varandra i mogen ålder är ren poesi, ren lycka. På kort tid formade de en ny go familj tillsammans med respektive barn, Viktor, André, Aaron, Hanna och Oskar, ett varmt och generöst hem för både nära och kära. Ett välkomnande hem där inga samtalsämnen var tabu och där det aldrig kunde bli för många runt middagsbordet.

Den 24 mars samlas många av oss som bevittnade Johan och Tinas bröllop för bara några år sedan i Stadskyrkan, för att ta ett sista farväl av Johan. Man känner bestörtning över livets gång, men desto större nåd innebär kärleken, för den uthärdar allt även när man tvingas mista sitt livs kärlek, sin bästa vän, sin far, sin son och bror.

Minnet av Johan är ljust som en sommardag, en evighet av starka bilder, eoner av upplevelser som inte går att mäta i tid. Hans vandring på jorden är oersättlig. Han fattas oss, vi saknar honom men vi ses i Nangijala!

Carina och Ove Axner