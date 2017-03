Blom fortsätter i Vännäs

Vännäs HC meddelar idag via ett pressmeddelande att man förlängt kontraktet med backen Pontus Blom. Kontraktet sträcker sig över kommande säsong.

Stockholmsfostrade Blom gjorde under den gångna säsongen två mål och fyra assist på 31 spelade matcher i ett Vännäs som via spel i fortsättningsserien säkrade Division 1-spel till kommande säsong.

– Väldigt glädjande att Pontus stannar hos oss. Pontus är mycket stabil tvåvägsback, som under hela säsongen var en av våra ledande backar. Han alla verktyg i lådan för att bli en av våra viktigaste nyckelspelare, säger general manager Jacob Bergendorff till Vännäs HC:s hemsida.