”Förskolekris eller guld och gröna skogar?”

Är det kris i förskolan i Umeå? Eller är allt guld och gröna skogar?

Efter en debattartikel från tio förskolepedagoger i VK den 12 mars har det blossat upp till debatt. Till och med Aftonbladet har skrivit om Umeå.

Det har också startats ett föräldranätverk som samlar långt över 1000 personer i en Facebookgrupp. De kräver framförallt kräver mer personal i förskolan.

I Umeå finns det över hundra förskolor och ännu fler avdelningar. Det betyder också att finnas flera hundra, tusentals, olika bilder av hur förskolan fungerar.

I höstas svarade 4000 föräldrar på kommunens enkät om förskolan. 96 procent upplever att deras barn är trygga, 97 procent upplever att deras barn trivs, 71 procent upplever att det är lugn och ro och 92 procent skulle rekommendera sitt barns förskola till andra.

Hur stora är då barngrupperna? 15 barn per grupp var det mål som S satte upp år 2005. Tio år senare var det 15,9 barn per grupp, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 16,7 barn per grupp.

I dag är det 17,5 barn per grupp. Antalet barn per pedagog ligger i dag på 4,9 vilket är samma nivå som 2005.

När jag pratar med Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden, säger hon att större årskullar har gjort att den främsta utmaningen blivit att i snabbt bygga nya förskolor och avdelningar och hitta personal till dessa.

Umeå ligger bättre till än riksgenomsnittet. Men på en punkt sticker Umeå ut. 51 procent av personalen har förskolelärarexamen, riksgenomsnittet är 28 procent.

Facket då, som representerar förskollärarna i Umeå, hur upplever de situationen? När jag ringer Anna Olskog, som är ordförande för Lärarförbundet säger hon att det generellt fungerar bra men att det finns arbetsmiljöproblem.

För facket är situationen inte på någon sätt ny. 2014 gjorde de en skrivelse till kommunen där de beskrev problemen.

De allra största problemet är enligt Anna Olskog bristen på utbildade förskollärare. Det pågår stora pensionsavgångar samtidigt som vissa väljer att lämna yrket och för få väljer att utbilda sig till förskollärare.

Den nya skollagen har gjort att det blivit mer krav på dokumentation, samtidigt som det saknas tid för pappersarbete och planering. Även kraven från föräldrarna har ökat.

Lärarförbundet skulle helst se att det gick 4 barn per pedagog, i stället för 4,9 som i dag.

Det som oroar allra mest är att sjukskrivningarna ökar. En förskollärare jag pratar med säger att det framförallt är de äldre förskolelärarna som inte orkar med kraven och stressen.

Om flera hundra föräldrar engagerar sig för ett, i grunden socialdemokratiskt, krav – varför inte ta tid att träffa dem?

Föräldranätverket har krävt att få träffa Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, som hänvisat till Moa Brydsten (S). Det är en ordning som är svår att förstå för alla utanför kommunhuset.

Och även om den Umeå ligger bra till i förhållande till andra kommuner finns det fortfarande problem. Målet kan aldrig vara lägre än att varenda unge i förskolan ska ha det bra.

Så vad göra? Förskoleläraryrkets rykte måste bli bättre genom bättre löner och arbetsmiljö. Sånt tar tid.

Samtidigt måste sjukskrivningstalen ner här och nu, fler vikarier behövs och visst behöver också fler förskollärare?

När Umeå växer måste det även komma de allra minsta till del.

Det kanske kräver lösningar som egentligen är optimala. Som att utbilda och anställa lärarassistenter, som i Storuman? Eller kompromissa lite med kravet på förskolelärarexamen och anställa fler barnskötare?

Helt klart är att S på nytt måste visa att de lyssnar och är beredda att prioritera välfärden. När Umeå växer måste det även komma de allra minsta till del.