Ett sopberg av pop ingen minns

Kultur & Nöje. 80-talet hade Michael Jackson, 90-talet britpopen och wailande divor som Mariah Carey men vad var det egentligen som hände med 2000-talet?

”Shake It Off”, ”You Belong With Me”, ”Blank Space”, ”Love Story”, ”I Knew You Were Trouble”, ”We Are Never Ever Getting Back Together”, ”Bad Blood”, ”Wildest Dreams”, ”Style” och ”Mine” – 2010-talets bidrag till musikhistorien om vi ska gå efter försäljningssiffrorna.

Kan du nynna någon av hitsen?

Vet du vem som är artisten bakom låtarna?

Inte?

Sorry, Taylor Swift.

Beyonce då, en annan av 2000-talets verkligt stora: Vilka av hennes låtar blir öronmaskar för en pensionsfähig Kristian Luuk att plocka fram i ett framtida ”På spåret”?

”Irreplaceable”, ”Baby Boy” eller ”Check On It”?

En kvalificerad gissning – ingen alls.

Vad har vi?

Vad blir Hits of the 2000s and the 2010s för våra barn att upptäcka när de går på skattjakt genom musikhistorien?

Ska vi tro statistiken – en Max Martin-låt.

Totalt har den svenske låtskrivaren haft 58 topp-tio-låtar (bland annat flera av Taylor Swifts stora hits) på Billboard-listan under sin snart 20-åriga karriär.

Med sina 22 Billboardettor är Max Martin den mest framgångsrike låtskrivaren sedan Beatles.

Paul, John och Max – populärmusikens topptrio.

Klart att alla vill låta som Max Martin.

Klart att all populärmusik låter som Max Martin.

En streamad verklighet där Taylor Swifts stora hits kan vara Zara Larssons stora hits på samma sätt som best of Zara Larsson är Taylor Swifts.

Det spelar liksom ingen roll.

Musik är inte tänkt att hålla.

Slit, släng och låt Spotify plocka fram en ny favorit. Konsumera och kassera.

Polarpristagaren Max Martins massproducerade hits tog över 2000-talet och nu står vi här med ett gigantisk sopberg av pop ingen minns.

Var det verkligen det vi ville?

Alla ni pophopp därute; skit i Youtube och spela på Folkets hus i Norsjö i stället.

Kanske ska vi se musik som evolution?

För att göra en parafras på biologins ö-teori: I en verklighet utan isolerade miljöer står utvecklingen still.

Med andra ord: Utan subkulturer blir mainstream en stillastående koloss där allt låter som Zara Larsson även om det är Taylor Swift.

Så alla ni pophopp därute; skit i Youtube och spela på Folkets hus i Norsjö i stället.

Hitta er isolerade miljö och tänk själv. Egna referenser är bättre än andras. Alla gånger.

Håll hårt i det som är ert, tids nog plockar marknaden upp det med potential att bli en framgång.

Och då – peppar, peppar – kanske vi har ett 2020-tal som är något mer än Max Martin.