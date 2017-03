Umeåläkare prisas av svenska akademin

Fredrik Elgh, läkare vid Umeå universitetssjukhus tilldelas Axel Hirschs pris, som delas ut av Svenska akademin.

Elgh är en av tre redaktörer som arbetat med boken Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, som gavs ut mellan 2014–2016.

Projektet omfattar 5 000 sidor och handlar om Pehr Stenbergs (1758–1807) livsresa under gustaviansk tid från en by utanför Umeå via akademiska studier i Åbo tillbaka till Umeå som magister och präst.

De andra redaktörerna för boken som tilldelas priset är Göran Stenberg och Ola Wennstedt.

Priset instiftades 1967 och delas ut till någon som ”under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete” enligt ett pressmeddelande från svenska akademin.

Också Lena Johannesson, knuten till Göteborgs universitet, tilldelas Axel Hirschs pris separat.

Lena Johannesson har haft flera nationella och internationella expert- och förtroendeuppdrag vid skilda lärosäten och forskningsråd och hon blev 2004 den första kvinnliga ordföranden i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Av senare verk kan nämnas Arbetarrörelse och arbetarkultur 2007, tillsammans med Ulrika Kjellman och Birgitta Skarin Frykman, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, 2007 författare och redaktör, samt Fougstedts – familjen och sakligheten, 2016.