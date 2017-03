Tre nya länsrestauranger in på White guide

Nyheter. Hemavan, Umeå och Skellefteå fanns representerade bland nytillskotten när White guide under måndagen gav ut den årliga topplistan av svenska krogar.

Det var Björk Topprestaurang & Fjällbar i Hemavan, Hunger och törst i Umeå, samt stadskällaren i Skellefteå som kvalade in till den prestigefyllda listan för första gången. Högst poäng av Västerbottens restauranger som tagit sig in på White guide har Köksbaren i Umeå på 73 poäng, följt av just Stadskällaren i Skellefteå och Bistro le garage i Umeå, båda på 71 poäng. Den trion kategoriserar White guide som restauranger med ”Mycket god klass”.