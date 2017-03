Vägarna är redan dåliga

Folkets röst. Med förundran läser jag att man vill öka lastbilarnas vikt till 74 ton! Ni kan väl inte mena allvar?

Redan nu är vägarna helt under all kritik och ökar man vikten utan att göra något blir de ofarbara. Att till exempel köra mellan Vindeln och Botsmark är i dag en kryssning mellan slukhål, grustag och knölar stora som småbilar. Hur kommer den vägen att se ut? Har man inte lagat till den under de senaste 15 åren så är det väl troligt att det inte kommer att hända något nästkommande 15 år.

Bilisten