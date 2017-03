Scharinska villan ute till försäljning

Umeå. Beslutet att sälja Scharinska vllan i Umeå på den öppna marknaden var inte helt okontroversiellt, men nu ligger den anrika byggnaden ute hos mäklare.

Priset – eller åtminstone utgångspriset – är 24 miljoner kronor. Mäklarhuset som säljer fastigheten beskriver objektet så här:

”Den vackra och gedigna patriciervillan har en stil och detaljrikedom som är en fröjd för betraktaren.”

Lokalarean uppges vara 1 058 kvadratmeter plus hel källare, totalt 3001 kvadratmeter. Byggnaden bedöms vara i gott skick efter den omfattande renovering som gjordes under åren 2013-2015. Byggnaden har en lägenhet på 3-4 rum plus två garage.

Bostaden tackade nej

Kommunens fastighetsbolag Bostaden fick första tjing på Scharinska villan (Härmod 9) men tackade nej. Umeås politiker beslöt då att sälja fastigheten på öppna marknaden.

– Bra med en öppen försäljning, så att kommunen får ett så bra pris som möjligt, sa kommunalråd Anders Ågren (M).

– Eftersom Bostaden tackat nej, får vi söka oss ut på marknaden. För mig är det bättre att ha fler lärare i skolan än tomma lokaler som kostar pengar, sa Hans Lindberg (S).

– En ohederlig kovändning i sista minuten, utan förankring. Vi är inte beredda att sälja denna signumbyggnad, sa Ulrika Edman (V).

Här kan ni se hur byggnaden ser ut, invändigt och utvändigt