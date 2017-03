Länets 6-åringar bra på att borsta tänderna

Nyheter. De Västerbottniska sexåringarna är bättre än Stockholmarna på att borsta tänderna. Det visar en sammanställning som nyhetsbyrån Siren har gjort.

Västerbotten har den fjärde högsta andelen sexåringar som inte har hål i tänderna i landet. Hela 80 procent har inte karies. Men för hela landet är trenden negativ. 2015 var tredje året på raken som andelen sexåringar med hål i tänderna ökade.

– Det här är en negativ trend som behöver uppmärksammas, säger Andreas Cederlund, sakkunnig på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Skillnader mellan länen

Region Jämtland Härjedalen har högst andel 6-åringar som saknar hål i tänderna, följt av Jönköping och Halland. Över tid har 6-åringarnas tandhälsa förbättrats. 1985 var endast 45 procent kariesfria, men sedan har siffran ökat stadigt fram till 2011 då 79 procent var kariesfria. Efter det har siffran sjunkit för varje år. 2015 var 75 procent av 6-åringarna kariesfria, visar Socialstyrelsens statistik.

Det finns tydliga regionala skillnader. Region Jämtland Härjedalen hade högst andel kariesfria 6-åringar med 82 procent.

Kommer inte nå målet

Lägst andel hade Örebro med 56 procent. Där ökar dock andel kariesfria till 78 procent om man räknar in barn undersökta under en tvåårsperiod. Andreas Cederlund tillägger att det är viktigt att se att systemet för hur man riskbedömer och kallar in barn för undersökning påverkar värdet för andel kariesfria när det mäts under ett år. Exakt vad de regionala skillnaderna beror på kan Socialstyrelsen inte svara på.

Världshälsoorganisationen WHO:s mål för medlemsstaterna i Europa är att andelen kariesfria 6-åringar ska ligga på 80 procent till år 2020.

– Vi avlägsnar oss från det målet just nu och det är möjligt att Sverige inte kommer hinna med att uppfylla det, säger Andreas Cederlund.