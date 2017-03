En gripen för grov misshandel

Umeå. Under förmiddagen grep polisen i Umeå en person på Teg misstänkt för grov misshandel.

Den misstänkta misshandeln ska ha skett i en lägenhet på Teg som nu är avspärrad. Polisen är på plats för att göra en brottsplatsundersökning.

Uppdaterad: 10:34

Polisen fick bryta sig in i lägenheten och grep en man som nu är förd till polisstationen. Flera poliser bröt sig in för drygt 45 minuter sedan och just nu utreder polisen vad som hänt.

– Jag kan inte säga så mycket om händelseförloppet och sammanhanget eftersom jag har uppgifter som går isär, men jag kan bekräfta att de fick bryta sig in, säger Johan Schlienger, RLC-befäl vid polisen.

Han uppger att det har rubricerats som grov misshandel eftersom en person har skadats.