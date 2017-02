Polis bröt sig in i tom lägenhet – nu får de betala

Umeå. Den 9 mars 2016 ryckte polisen i Umeå ut på en anmälan om ljud som lät som misshandel på Sofiehem, men när de anlände till platsen var det tyst.

Anmälaren var inte säker på att ljuden kom från den specifika lägenheten, och polis bestämde sig för att bryta sig in med slägga och kofot. Men lägenheten var tom när de tagit sig in och efter att de pratat med lägenhetsinnehavaren kom det fram att ingen varit i lägenheten när anmälan kom in.

Eftersom lägenheten var tom och polisen bedöms att ha agerat försvarligt så kommer myndigheten att betala för kostnaderna för den nya dörren. Totalt uppgår summan de ska betala till 14 793 kronor.