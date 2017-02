David Lindgren vill ha Skellefteåbornas hjälp

Skellefteå. David Lindgren håller på och spelar in musikvideo till mellanakten av lördagens stora mellofest i Skellefteå.

I morgon bitti kallar han Skellefteåborna till torget.

Skellefteåbördige David Lindgren är programledare för årets Melodifestival i SVT. Han har redan anlänt till hemstaden och jobbar bland annat med att spela in en musikvideo till öppningen av deltävling fyra i Skellefteå på lördag.

På morgonen

På sin Facebook efterfrågar han Skellefteåbornas medverkan i ett inslag som ska spelas in på Möjligheternas torg under tisdagsmorgonen.

”Jag hoppas att så många som möjligt av er som bor i ske-å med omnejd kan o vill komma in o vara med”, skriver han.

Inspelningen sker mellan klockan 08.30-10.00.