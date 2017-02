7-mila resultat

Längdskidor. Resultaten från 7-mila.

D17-, 24 km, elit: 1) Kristina Fridman, Spöland Vännäs IF, 1:33:55.

D17-, 40 km, tävl: 1) Terese Therell, IFK Umeå, 2:20:37, 2) Sofia Lindberg, Robertsfors IK, 2:21:28.

D17-, 40 km: 1) Marlene Forssell Forsman, Botsmarks SK, 2:39:09, 2) Cecilia Henfridsson, Umeå OK, 2:48:55, 3) Frida Josefsson, Milslukarna XC, 3:00:00, 4) Majakarin Hallöf, Norum-Djäkneboda SK, 3:32:21, 5) Mia-Lena Holmström, Norum-Djäkneboda SK, 3:33:48.

D19-, 75 km, elit: 1) Emma Sjölander, IFK Umeå, 4:40:43, 2) Josefina Vikberg, Lycksele IF, 4:53:09, 3) Cecilia Vollan Johansson, Ammarnäs IF, 5:04:41.

D19-, 75 km, tävl: 1) Mona Nilsson, 1Life IF, 5:04:15,

D45-: 1) Maria Montanarella, SCI NORDICO SERRAVALLE SCRIVIA, 7:01:09.

D55-: 1) Elisabeth Fries, Umeå, 5:53:16.

Damer Motion, 24 km: 1) Ida Lundgren, IFK Umeå, 1:28:21, 2) Elin Vesterlund, Vännäs SK, 1:31:39, 3) Elin Grundström, Umeå, 1:34:06, 4) Elina Nilsson, Spöland Vännäs IF, 1:35:08, 5) Linda Sandström, Täfteå IK, 1:35:33, 6) Kerstin Sellin, Umeå, 1:48:19, 7) Hanna Grundström, Lycksele, 1:50:52, 8) Jossefin Wiksten, Klubblös, 1:53:42, 9) Jenny Strinnholm, Fredrika, 1:57:27, 10) Sara Paulsson, SK Tegsnäspojkarna, 1:59:14, 11) Thea Holmgren, Täfteå IK, 2:00:34, 12) Ingmari Bergquist, Umeå, 2:00:54, 13) Margareta Tjernström, Robertsfors IK, 2:06:36, 14) Gabriella Hed Vall, Umeå, 2:07:00, 15) Ulrika Bergström, Vindeln, 2:11:39, 16) Olivia Lindberg, Umeå, 2:12:46, 17) Karin Öhman, Lögdeå SK, 2:13:41, 18) Annette Mering, NDSK, 2:16:34, 19) Terese Isaksson, Robertsfors, 2:21:00, 20) Christina Wink, Skellefteå, 2:27:27.

Damer Motion, 40 km: 1) Anna-Lena Junes, IFK Umeå, 2:33:45, 2) Anna Örmin, Jalles TC, 2:34:29, 3) Lia Arvidsson, IFK Umeå, 2:47:12, 4) Susanna Jonsson, Vindeln, 2:48:42, 5) Elin Johansson, Milslukarna XC, 2:50:37, 6) Emma Rehnman Astergren, Agnäs IK, 3:02:50, 7) Lena Mjörndal, Hägglunds Ski Team SK, 3:05:32, 8) Molly Sjöstam, Umeå, 3:06:01, 9) Sofie Ahlberg, do, 3:15:04, 10) Cecilia Hennig, Röbäcks SK, 3:15:26, 11) Eva Jörgensen, do, 3:15:49, 12) Petra Westermark, IFK Rundvik, 3:17:30, 13) Ulrica Tjärnberg, Umeå, 3:24:56, 14) Helena Berglund, do, 3:24:59, 15) Frida Olofsson, do, 3:25:47, 16) Christina Olsén, do, 3:37:01, 17) Gun Rehnman, Lycksele, 3:42:19, 18) Silke Rosenfelder, Skiclub Villingen, 3:49:19, 19) Maria Isberg, Norum Djäkneboda SK, 3:49:57, 20) Maria Isaksson, Överboda SK, 3:52:07, 21) Nathalie Norberg, Örnsköldsvik, 3:53:45, 22) Tina Peterson, IFK Umeå, 3:56:21, 23) Annika Alfreds, Umeå, 3:57:45, 24) Kristina Nilsson, do, 3:58:26, 25) Vera Werner, 7-mila SK, 4:01:13, 26) Marie Moberg, Örnsköldsvik, 4:05:19, 27) Helena Wink, Lisas, 4:07:28, 28) Sofia Isberg, Umeå, 4:18:52, 29) Kerstin Bergsten, Vilhelmina, 4:27:47, 30) Amanda Granberg, Umeå, 4:37:06, 31) Birgitta Bjuhr, Vännäs SK, 5:19:37.

Damer Motion, 75 km: 1) Maja Wressel, Umeå, 5:46:12, 2) Marie Lindahl, do, 6:09:00, 3) Kristina Åhman, do, 6:15:07, 4) Ida Wressel, do, 6:16:38, 5) Karin Ågren, Luleå, 7:06:57, 6) Hanna Sondell, Umeå, 7:18:41.

H17-, 40 km, elit: 1) David Olsson, Skellefteå XC Club, 2:15:25, 2) Gustav Nystedt, Sundsvalls OK, 2:17:57, 3) Andreas Oskarsson, Sorsele SK, 2:18:00, 4) Johan Burén, Spölands-Vännäs iF, 2:20:25, 5) Viktor Sehlstedt, IFK Umeå, 2:20:38, 6) Jonas Ackmo, Team Esplanad, 2:26:54, 7) Ludvig Nordquist, Sya SK, 2:45:13, 8) Bo Nordin, Hägglunds Ski Team SK, 3:15:35.

H17-, 40 km, tävl: 1) Mattias Westman, Team ICA SuperTeg, 2:08:08, 2) Jonatan Lindqvist, Täfteå IK, 2:12:31, 3) Andreas Andersson, Föreningen Milslukarna XC, 2:13:39, 4) Erik Nygren, Agnäs IK, 2:13:41, 5) André Nygård, Håknäs IF, 2:20:01, 6) Eric Oscarsson, Tavelsjö AIK, 2:20:28, 7) Gert Lind, Team Esplanad, 2:21:23, 8) Magnus Rudehäll, Team Esplanad, 2:23:01, 9) Viktor Forsberg, Agnäs IK, 2:25:01, 10) Joel Edeblom, Team Esplanad, 2:26:57, 11) Alfred Wikner, Håknäs IF, 2:27:46, 12) Lewi Köppler, Skogis IF, 2:29:29, 13) Joel Enqvist, Siljansnäs Skid Löparklubb, 2:29:48, 14) Jon Larsson, Dikanäs IF, 2:32:08, 15) Roine Åström, Spöland Vännäs IF, 2:32:09, 16) Joel Lindegren, Umeå, 2:34:44, 17) Lars Eriksson, do, 2:43:22, 18) Simon Lundberg, do, 2:44:33, 19) Robert Sandström, do, 2:49:06, 20) Per Kjellander, do, 3:02:25,

H19-, 75 km, elit: 1) Jörgen Brink, Delsbo IF, 3:51:17, 2) Klas Nilsson, Skellefteå XC Club, 3:51:26, 3) Martin Rosvall, Lycksele IF, 3:52:20, 4) Björn Rydvall, do, 3:54:25, 5) Erik Jonsson, Rossöns IF, 3:58:48, 6) Thomas Strid, IFK Mora SK, 3:59:29, 7) Daniel Persson, Brink SKI TEAM, 4:06:52, 8) Jim Lundmark, Skellefteå XC Club, 4:09:15, 9) Kristofer Linder, Kiruna Country, 4:10:10, 10) Petter Alapää, Luleguttene, 4:10:17, 11) Daniel Granberg, Mellansel IF, 4:10:27, 12) Daniel Holmgren, IFK Umeå, 4:12:31, 13) Johan Sandberg, Täfteå IK, 4:13:35, 14) Fredrik Öhrner, Skellefteå XC Club, 4:15:11, 15) Martin Åkerlund, Kågedalens SK, 4:15:28, 16) Linus Öberg, Föreningen Milslukarna XC, 4:16:05, 17) Oskar Burström, do, 4:20:26, 17) Joel Burström, do, 4:20:26, 19) Christian Lejon, Stöcke TS Järnet, 4:21:33, 20) Fredrik Bergman, Östersunds SK, 4:26:37, 21) Viktor Strömberg, Täfteå IK, 4:44:29, 22) Simon Johansson, Vännäs SK, 4:59:52, 23) Mattias Lundström, Vindeln, 6:02:36.

H19-, 75 km, tävl: 1) Henrik Fors, IK Studenterna i Umeå, 4:26:34, 2) Henrik Karlborg, Föreningen Milslukarna XC, 4:36:24, 3) Ludvig Werkmäster, Skellefteå, 4:44:30, 4) Kristoffer Karlsson, Nässjö Ski, 4:55:41, 5) Fredrik Schaerström, Selånger SOK, 5:07:25, 6) Robert Eriksson, Norum-Djäkneboda SK, 5:29:17, 7) Andreas Brink, Umeå, 5:57:38.

H35-: 1) Tommy Hågensen, Skonseng ul, 4:13:26, 2) Knut Olofsson, Jalles TC Umeå, 4:26:08, 3) Robert Hedman, Vindeln, 4:26:34, 4) Robert Åström, Hägglunds Ski Team SK, 4:26:38, 5) Patrik Jonsson, Norum-Djäkneboda SK, 4:28:29, 6) Fredrik Ragnarsson, Jalles TC Umeå, 4:32:16, 7) Magnus Sjöström, AXA SC, 4:38:06, 8) David Renman, Umeå, 4:46:03, 9) Fredrik Samuelsson, Röbäcks SK, 4:47:34, 10) Mats Viklund, Hägglunds Ski Team SK, 5:07:35, 11) David Hannler, Jokkmokk, 5:10:17, 12) Andreas Lindgren, Bygdsiljums SK, 5:14:16, 13) Roger Fors, Umeå, 5:17:02, 14) Matti Holstein, Jalles TC, 5:29:03, 15) Robert Eriksson, do, 5:31:57, 16) Erik Kirikmäe, EST, 6:16:14, 17) Anders Nordlander, Umeå, 6:39:43, 18) Per Lundh, Örebro, 6:46:54, 19) Mikael Berglund, IK Studenterna i Umeå, 7:07:13.

H45-: 1) Magnus Graas, OK Linné, 4:13:43, 2) Mikael Lindmark, Skellefteå SK, 4:26:31, 3) Lars Johansson, IFK Umeå, 4:28:34, 4) Olof Stenlund, Team Esplanad, 4:28:37, 5) Jonas Utterström, Jalles TC Umeå, 4:29:14, 6) Håkan Wallberg, Hägglunds Ski Team SK, 4:32:01, 7) Johan Svensk, Team Esplanad, 4:32:31, 8) Christian Skanderby, Umeå, 4:37:04, 9) Urban Hedman, do, 4:39:41, 10) Martin Lundberg, Fredrika IK, 4:57:18, 11) Peter Bäcklund, Stöcke TS Järnet, 5:07:11, 12) Thomas Huber, Skiclub Villingen, 5:09:45, 13) Tore Klingberg, Stöcke TS Järnet, 5:15:35, 14) Tomas Holm, Umeå, 5:19:05, 15) Sven-Johan Hietala, do, 5:21:06, 16) Fredrik Sandström, Bygdeå GIF, 5:30:26, 17) Rainer Wursthorn, Skiclub Villingen, 5:31:27, 18) Stefan Jonsson, Team Esplanad, 5:39:56, 19) Mats Karlsson, Umeå, 5:40:00, 20) Magnus Jutterström, Bygdeå GIF, 5:42:42, 21) Jörgen Rydén, Umeå, 5:45:31, 22) Armin Wolf, Skiclub Villingen, 5:51:28, 23) Frank Nesensohn, Skiclub Villingen, 5:51:29, 24) Marco Cagetti, SCI NORDICO SERRAVALLE SCRIVIA, 7:03:22.

H55-: 1) Jonas Pettersson, IFK Umeå, 4:26:34, 2) Rune Söderman, Jalles TC Umeå, 4:32:44, 3) Robert Carlsson, Hägglunds Ski Team SK, 4:49:24, 4) Per Erik Grahn, Strycksele IF, 4:59:59, 5) Michael Seitz, Speedteam Freiburg FT1844, 5:06:56, 6) Bengt Näsholm, Jalles TC Umeå, 5:07:54, 7) Per-Åke Domeij, Hägglunds Ski Team SK, 5:09:22, 8) Erik Nordlund, IK-Aluminium, 5:18:16, 9) Mikael Carlson, Umeå, 5:21:07, 10) Ronny Adolfsson, do, 5:22:22, 11) Ulf Holmqvist, Team Esplanad, 5:30:27, 12) Mats-Olov Ögren, do, 5:30:29, 13) Carl Martinez, Alnö Race Team, 5:37:39, 14) Leif Isaksson, IFK Umeå, 5:47:18, 15) Anders Fries, Umeå, 5:52:48, 16) Clas Fries, Umeå, 6:00:15, 17) Ronny Levisson, Team Esplanad, 6:04:46, 18) Åke Huitfeldt, Umeå, 6:12:33, 19) Lennart Flygare, Stöcke TS Järnet, 7:01:10.

H65-: 1) John Arvidsson, Hägglunds Ski Team SK, 4:36:56, 2) Gunder Fors, Junosuando IK, 5:29:28, 3) Olov Lundgren, Bygdsiljums SK, 5:53:57.

Herrar Motion, 24 km: 1) Viktor Holmgren, Täfteå IK, 1:26:42, 2) Isak Lundholm, do, 1:26:45, 3) David Lundgren, IFK Umeå, 1:28:23, 4) Peter Sandström, Umeå, 1:29:23, 5) Gabriel Nordgren, Vännäs SK, 1:30:09, 6) Jonas Fridman, Spöland Vännäs IF, 1:30:19, 7) Edwin Nordmark, Täfteå IK, 1:30:54, 8) Jonas Vesterlund, Vännäs SK, 1:31:39, 9) Jens Junes, IFK Umeå, 1:31:52, 10) Emil Löfgren, Täfteå IK, 1:33:52, 11) Tomas Sandström, Klubblös, 1:34:09, 12) Göran Nilsson, Spöland Vännäs IF, 1:35:13, 13) Leif Stening, Umeå, 1:35:39, 14) Bengt Nilsson, Robertsfors IK, 1:37:02, 15) Magnus Nordgren, Vännäs SK, 1:37:59, 16) Tom Lundmark, Robertsfors IK, 1:53:44, 17) Marts Mering, NDSK, 1:56:54, 18) Otte Bokma, Vindeln IF, 1:58:51, 19) Johan Jonsson, Lögdeå SK, 1:59:08, 20) Göte Rosendal, Västerbottens Skidveteraner, 2:05:49, 21) Robert Pedersen, Robertsfors, 2:10:47, 22) Sven Nilsson, Rundvik, 2:13:07, 23) Tage Bergkvist, Vindelns PRO, 2:21:51.

Herrar Motion, 40 km: 1) Simon Strömberg, Täfteå IK, 2:18:01, 2) Linus Westergren, do, 2:20:08, 3) Rikard Höög, IK Studenterna, 2:20:25, 4) Andreas Norberg, Umeå, 2:20:35, 5) Edvin Olofsson, Röbäcks SK, 2:20:39, 6) Henrik Heino, Kramfors-Alliansen, 2:20:42, 7) Josef Carlsson, Milslukarna XC, 2:22:13, 8) Edward Hansskog, Umeå, 2:26:58, 9) Jens Persson, Umeå, 2:27:10, 10) Björn Vilson, AXA SC, 2:27:26, 11) Erik Jonsson, Föreningen Milslukarna XC, 2:27:45, 12) Gustav Eriksson, Nordmaling, 2:30:31, 12) Per Öman, Hägglunds Ski Team SK, 2:30:31, 14) Viktor Bretting, Umeå, 2:30:51, 15) Mikael Nilsson, Umeå, 2:31:48, 16) Mikael Wester, VSK (Vännäs), 2:32:19, 17) Sverker Moritz, Team Esplanad, 2:33:13, 18) Magnus Persson, Bottnaryds IF-Skogis IF, 2:34:06, 19) Fredrik Jonsson, Vindeln, 2:38:27, 20) Petter Lundberg, AXA SC, 2:39:00, 21) Bo Olofsson, Skellefteå XC Club, 2:39:01, 22) Isac Ljungholm, Skellefteå, 2:39:23, 23) Anders Gustavsson, Nordmaling, 2:40:13, 24) Lars Norén, Converflex AB, 2:40:53, 25) Mattias Heino, Kramfors, 2:41:44, 26) Erik Isberg, Umeå, 2:43:23, 27) Henrik Långberg, Iksu Längdskidor, 2:43:33, 28) Markus Isacson, Röbäcks SK, 2:43:56, 29) Bengt-Ove Berglund, IFK Umeå, 2:44:19, 30) Kenneth Lindén, Skellefteå XC Club, 2:44:25, 31) David Edvardsson, Umeå, 2:44:27, 32) Magnus Wink, Skellefteå, 2:44:30, 33) Magnus Håkansson, Modo Sports Academy, 2:44:31, 34) Stefan Norberg, Husums Skidor, 2:44:52, 35) Anders Ringsell, Axa, 2:46:06, 36) Johan Wikner, Håknäs IF, 2:46:31, 37) Leif Hultman, Umeå, 2:46:45, 38) Östen Strömgren, Idusum SK, 2:47:00, 39) Tomas Hansson, Umeå, 2:47:15, 40) Magnus Vinblad, Team Esplanad, 2:47:38, 41) Tomas Gustafsson, Vindeln, 2:47:43, 42) Mats Lindfors, IFK Åkullsjön, 2:47:45, 43) Fredrik Lönneborg, Umeå, 2:48:00, 44) Jonas Forsberg, Håknäs IF, 2:48:39, 45) Curt Sjöstedt, Team Esplanad, 2:48:57, 46) Peter Nåhlin, Lycksele IF, 2:49:55, 47) Carl-Johan Rådström, Åsele, 2:50:14, 48) Nikolay Ryabkov, CAN, 2:53:59, 49) Johan Brodin, AXA SC, 2:54:33, 50) Tobias Bømer-Schulte, Vindelns IF, 2:54:41, 51) Eilert Lanto, Jalles TC, 2:55:20, 52) Sven Stigenlöv, Nordmaling, 2:55:50, 53) John Kellgren, Umeå, 2:57:05, 53) Berth-Olof Brännström, Team Esplanad, 2:57:05, 55) Niklas Gandal, Umeå, 2:57:11, 56) Mats Zingmark, Team Esplanad, 2:57:22, 57) Mats Persson, Röbäcks SK, 2:58:47, 58) David Oscarsson, 7-mila SK, 2:59:43, 59) Arheit Richie, SC Villingen, 3:00:41, 60) Samuel Carlsson, Milslukarna XC, 3:01:33, 61) Christer Laggar, Spölands-Vännäs iF, 3:06:01, 62) Stefan Sjöstam, Umeå, 3:06:02, 63) Mats-Olov Andersson, RIK, 3:07:41, 63) Rolf Isaksson, Team Esplanad, 3:07:41, 65) Lars Sjöberg, IFK Umeå, 3:08:29, 66) Henrik Sjöberg, do, 3:08:31, 67) Samuel Jerrevik, Vännäs SK, 3:11:50, 68) Robert Karlsson, 7-Mila Skidklubb, 3:11:59, 69) Eje Velander, AXA SC, 3:14:11, 70) Sven Erik Vesterlund, IK Klintarna, 3:14:16, 71) Ola Larsson, Robertsfors, 3:14:52, 72) Hans-Erik Larsson, Haninge, 3:15:00, 73) Martin Gandal, Umeå, 3:15:13, 74) Hans Orru, EST, 3:15:30, 75) Leif Eriksson, IFK Rundvik, 3:15:34, 76) Tommy Hörnlund, Umeå, 3:24:11, 77) Gunnar Falck, do, 3:24:22, 78) Johan Eriksson, do, 3:24:49, 79) Niklas Tjärnberg, do, 3:24:59, 80) Patrik Svedberg, Björns IF, 3:25:09, 81) Fredrik Granlund, Mölndal Outdoor IF, 3:25:23, 82) Alexander Ström, Krokom, 3:25:48, 83) Silvio Collani, Umeå, 3:27:59, 84) Emil Eliasson, do, 3:29:25, 85) Emil Bjuhr, Vännäs, 3:32:14, 86) Gunnar Sjöblom, Västerbottens Skidveteraner, 3:32:25, 87) Hans Forslund, Husums Skidor, 3:38:44, 88) Andreas Grennborg, Umeå, 3:44:04, 89) Gunnar Resoluth, Robertsfors, 3:55:39, 90) Lars Magnusson, Tolereds AIK, 3:58:06, 91) Mårten Werner, 7-mila SK, 4:01:19, 92) Joakim Sandberg, do, 4:05:34, 93) Jesper Karlsson, Stockholm, 4:07:20, 94) Jan Nilsson, do, 4:08:09, 95) Jan-Olov Carlsson, Umeå, 4:08:10, 96) Anton Eliasson, do, 4:15:47, 97) Marco Benedetto, SCI CLUB SESTRIERE, 4:22:29, 98) Bent-Erik Bergström, Tväråbäck IF, 4:27:16, 99) Thomas Brandmüller, Skiclub Villingen, 4:49:49.

Herrar Motion, 75 km: 1) David Nordström, Umeå, 4:12:31, 2) Thomas Hermansson, Bygdeå GIF, 4:37:27, 3) Roland Edlund, Umeå, 4:52:52, 4) Andreas Neves, Vindelns IF, 5:00:25, 5) Lars Lundberg, Sundsvall, 5:02:05, 6) Leif Sjödin, Sollefteå, 5:02:32, 7) Alexander Persson, Klippan, 5:13:31, 8) Anders Pettersson, Umeå, 5:17:39, 9) Kristofer Block, Sollefteå Skidor, 5:24:08, 10) Jörgen Andersson, Bygdeå GIF, 5:30:41, 11) Per Edlund, Stöcke TS Järnet, 5:33:48, 12) Magnus Isaksson, Örnsköldsvik, 5:36:01, 13) Erik Öhgren, Umeå, 5:43:57, 14) Andreas Landin, Norsjö, 5:43:58, 15) Christer Åhlund, Skellefteå, 5:53:09, 16) Jonas Hedman, Umeå, 5:56:23, 17) Fredrik Lindberg, do, 5:56:34, 18) Jan Pettersson, Skellefteå, 6:04:36, 19) Peter Vikström, Umeå, 6:04:45, 20) Robert Rundqvist, do, 6:11:50, 21) Tore Johansson, do, 6:12:06, 22) Anders Lindgren, Robertsfors, 6:13:43, 23) Martin Enqvist, Umeå, 6:15:12, 24) Tommy Bergström, 7-Mila Skidklubb, 6:15:46, 25) Niclas Bergqvist, Vindeln, 6:15:47, 26) Anders Edström, Skellefteå, 6:16:19, 27) Jonatan Klaminder, Umeå, 6:16:54, 28) Linus Landström, Skellefteå, 6:22:31, 29) Svante Drugge, Team Esplanad, 6:24:17, 30) Linus Hildingsson, Umeå, 6:25:24, 31) Johan Nyberg, Sandviken, 6:31:07, 32) Kristian Jonasson, IFK Umeå, 6:37:11, 33) Martin Pattenden, Umeå, 6:37:12, 34) Magnus Söderlund, do, 6:41:42, 35) Jan-Olof Bergström, do, 6:45:14, 36) Jonas Persson, 7-Mila Skidklubb, 6:47:36, 37) Melker Norlund, Sollentuna, 6:51:36, 38) Martin Servin, Umeå, 6:51:55, 39) Tommy Jonasson, Clubb Vital, 6:56:06, 40) Eric Rehn, Lomma, 7:02:38, 41) Tomas Johansson, Umeå, 7:20:49, 42) Jan-Erik Hästö, Kronoby Manskör, 7:20:55, 43) Jesper Larsson, Umeå, 7:22:41, 44) Gösta Willman, IF Minken – Finland, 7:56:30, 45) Johan Hellsten, Umeå, 8:03:32, 46) Karl-Johan Karlsson, Robertsfors, 8:09:48, 47) Joakim Norrgård, Huddinge, 8:09:49.

Stafett: 1) Team Ilogik , Umeå, 4:09:33, 2) Länsförsäkringar Västerbotten, do, 4:44:23, 3) Stöcke TS Järnet, do, 4:45:58, 4) Sweco Structures, do, 5:28:35, 5) Komatsu, Umeå, 5:29:17, 6) Röbäcks Mix (Röbäcks SK), Umeå, 5:41:12, 7) Team Atea, Umeå, 5:44:35, 8) Bubbel I Grenen, Umeå, 6:34:54, Tundalsskolan.