Thoren-seger i derbyt

Innebandy. Två raka derbyn, men inte tre. Thorengruppen stod för en gedigen insats och besegrade IBK Dalen i söndagens derby i Umeå Energi Arena med 5-4.

IBK Dalen som vunnit de två tidigare av säsongens SSL-derbyn fick en smakstart när Team Thorengruppen slarvade framför eget mål. TG Marcus Berglund kunde friställa Patrik Rokka till 1-0 och klockan stod bara på 56 sekunder.

1.25 senare stod det 2-0 sedan Albin Andersson stegat in i mitten och tryckt upp tvåan för Dalen i nättaket.

Thorengruppen kom dock tillbaka både spelmässigt och målmässigt. Först kom 1-2 på ett solomål av Mattias Hedlund och sedan slog Peter Reinhold in en retur på tennis på en blixtrande kontring av Thorengruppen. Spelmässigt tog de över mer och mer.

Thorengruppen gjorde sedan en oerhört bra och disciplinärt spelad andraperiod. De tog bort misstagen från första perioden och Dalen hade svårt att komma någonstans.

Själva gjorde Thorengruppen både 3-2 och 4-2 redan under periodens första tre minuter. Först var det Stefan Lindberg-Delsand sm kom i andravågen och pricksköt in trean och sedan rullade TG upp Dalen rejält och Jakob Arvidsson kunde trycka in 4-2 på ett direktskott efter pass genom slottet av Adam Berglund.

Dalen var nere i brygga, men i slutet på andra perioden klarade de av att döda två raka utvisningar.

Det byggde Dalen vidare på och försökte verkligen att komma ikapp i tredje perioden. De hade dock svårt att skapa lägen mot ett tajt spelande Thorengruppen. Det dröjde till 15.14 i tredje perioden innan Patrik Rokka styrde in 3-4. Då svarade hemmalaget direkt och blixtkontrade in 5-3 genom Tobias Bergfors bara 19 sekunder senare.

Patrik Rokka viljesköt in 4-5 för Dalen 2,36 från slutet och det blev spännande i slutminuterna. Thorengruppen lyckades dock freda målet och tog segern 5-4.