Resultat Malmstråket

Längdskidor. Här kommer resultaten från Malmstråket.

D21-, -45: 1) Susanne Pettersson, Skellefteå XC Club, 2:14:55, 2) Linnea Maldonado, do, 2:19:08, 3) Therese Lindgren, Burträsk SK, 2:29:53, 4) Astrid Ruissen, Glommersträsk Lappträsk IF, 2:59:45, 5) Marlena Eriksson, Skellefteå SK, 3:00:36.

H21-: 1) Hannes Boström, IFK Arvidsjaur Skidor, 1:44:29, 2) Joel Bodén, Skellefteå SK, 1:44:38, 3) Tobias Nilsson, IFK Umeå, 1:46:02, 4) Martin Ottosson, Skellefteå SK, 1:51:06, 5) Jörgen Gustafsson, Skellefteå XC Club, 1:55:28, 6) Johannes Viklund, do, 1:56:40, 7) Henrik Blom, OK Renen, 1:57:41, 8) Jonas Nyström, Skellefteå XC, 1:57:50, 9) Fredrik Mattsson, IFK Arvidsjaur, 1:57:59, 10) Robert Forsgren, Jalles TC Umeå, 1:58:44, 11) Johan Danielsson, Lycksele IF, 1:58:50, 12) Erik Löfroth, Skellefteå XC Club, 2:00:38, 13) Niklas Markström, do, 2:01:33, 14) Vilhelm Hampusson, IFK Umeå, 2:02:24, 15) Magnus Lindfors, do, 2:02:57, 16) Eric Marklund, AXA SC, 2:04:57, 17) Lukas Ternborg, Föreningen Norsjö Skidor, 2:04:59, 18) Magnus Marklund, Skellefteå, 2:05:51, 19) Jan Burman, Skellefteå SK, 2:06:10, 20) Oscar Lindgren, do, 2:06:22, 21) Tim Holmlund, Skellefteå XC, 2:08:28, 22) Robert Gustafsson, Tärna IK Fjällvinden, 2:10:32, 23) Björn Vilson, AXA SC, 2:10:51, 24) Niklas Stenman, Älvsby IF SK, 2:11:50, 25) Daniel Ogenstedt, Hägglunds Ski Team SK, 2:13:42, 26) Claes Lundström, Skellefteå XC Club, 2:14:49, 27) Manne Henriksson, Skellefteå SK, 2:18:32, 28) Håkan Olsson, AXA, 2:22:04, 29) David Andersson, Skellefteå IK, 2:23:54, 30) Henrik Forslund, Täfteå IK, 2:24:30, 31) Daniel Rova, Antnäs BK, 2:24:41, 32) Andreas Lundbäck, Skellefteå XC Club, 2:27:17, 33) Marcus Edlund, Skellefteå SK, 2:28:59, 34) Jesper Lindvall, Skellefteå SK, 2:34:32, 35) Marcus Lindahl, Stöcke TS Järnet, 2:34:37, 36) Alexander Lundqvist, SWE, 2:44:52, 37) Tobias Andersson, Skellefteå SK, 2:46:42, 38) Gustav Lycksell, Malå IF, 2:46:53, 39) Johannes Bergsten, Skellefteå XC Club, 2:50:54, 40) Josef Långberg, SWE, 3:07:58, 41) Johan Lindvall, Skellefteå SK, 3:20:16.

D40-: 1) Johanna Nilsson, Norsjö, 2:24:36, 2) Ingrid Persson, Burträsk SK, 2:29:55, 3) Boel Sandström, Skellefteå XC Club, 2:36:06.

H40-: 1) Joakim Löf, Glommersträsk Lappträsk IF, 1:51:06, 2) Thomas Westman,, Molidens IK, 1:54:12, 3) Björn Rudlund, City S Sports Club, 1:55:29, 4) Markus Lindfors, Skellefteå Draghundsklubb, 1:57:42, 5) Per-Erik Nilsson, Skellefteå XC Club, 1:58:44, 6) Håkan Lundberg, do, 2:00:17, 7) Magnus Nygren, Skellefteå XC Club, 2:04:58, 8) Jimmy Pikkarainen, Jukkasjärvi IF, 2:05:02, 9) Thomas Huber, Skiclub Villingen, Tyskland, 2:07:11, 10) Peter Gustavsson, Malå IF, 2:10:15, 11) Tomas Bredin, Skellefteå XC, 2:13:22, 12) Fredrik Wikberg, do, 2:14:39, 13) Jörgen Stenberg, Hemmingsmarks Skidklubb, 2:16:38, 14) Robin Olofsson, SK Järven, 2:16:42, 15) Mikael Andersson, Skellefteå SK, 2:18:47, 16) Magnus Wahlberg, Burträsk SK, 2:18:51, 17) Peder Selin, Skellefteå SK, 2:21:21, 18) Mats Gustafsson, Skellefteå XC Club, 2:22:16, 19) Lars Sundström, Skellefteå SK, 2:23:20, 20) Armin Wolf, Skiclub Villingen, Tyskland, 2:29:29, 21) Jörgen Lindmark, Skellefteå XC Club, 2:37:36, 22) Mikael Johansson, Glommersträsk Lappträsk IF, 2:47:03.

D50-: 1) Eva Tjäder, Malå IF, 2:46:56.

H50-: 1) Göran Bäckman, Storön-Burvik, 1:58:47, 2) Ola Backman, Skellefteå XC, 2:00:24, 3) Peter Vikström, do, 2:04:53, 4) Ulf Rudlund, Jukkasjärvi IF, 2:05:12, 5) Jonny Holmbom, Lycksele IF, 2:06:22, 6) Bengt-Peder Björn, Fredrika IK, 2:06:45, 7) Urban Lindgren, Burträsk SK, 2:10:01, 8) Lars Årevik, Team Esplanad, 2:15:08, 9) Ulf Jacobsson, Överboda SK, 2:24:35, 10) Martin Larsson, Skellefteå SK, 2:25:48, 11) Ulf Forss, do, 2:29:49, 12) Richie Arheit, Skiclub Villingen, Tyskland, 2:41:16, 13) Stefan Månsson, IFK Helsingborg, 2:45:55, 14) Mikael Lycksell, Malå IF, 2:46:00, 15) Lars Forsell, AXA, 2:48:32, 16) Örjan Tjärnström, SWE, 2:49:08.

D60-: 1) Edith Hult, Skellefteå XC Club, 3:06:56.

H60-: 1) Tomas Ottosson, Skellefteå SK, 2:05:51, 2) Lennart Jonsson, IFK Arvidsjaur Skidor, 2:09:25, 3) Per-Erik Höglund, Skellefteå XC, 2:18:38, 4) Hans Göran Vesterlund, do, 2:23:22, 5) Östen Pekkari, IFK Kiruna, 2:24:00, 6) Kurt-Åke Holmqvist, Föreningen Norsjö Skidor, 2:52:18.

Damer Motion – 45: 1) Helén Moritz, SWE, 2:37:58, 2) Erika Lind, Skellefteå, 2:42:32, 3) Nina Holmström, Burträsk SK, 2:53:45, 4) Amanda Johansson, IFK Hedemora SK, 3:01:25, 5) Fanny Wikman, Umeå, 3:12:03, 6) Evelina Gustavsson, Malå, 3:12:40, 7) Anette Lundgren, Kiruna, 3:13:46, 8) Åsa Holmström, Skellefteå SK, 3:25:35, 9) Josefin Kjellsson, do, 3:32:26, 10) Maria Larsson, SWE, 3:45:31, 11) Helene Jacobsson, Lycksele, 3:51:36, 12) Rebecca Hellgren, Umeå, 3:51:53.

Herrar Motion – 45: 1) Andreas Björk, Skellefteå SK, 2:04:56, 2) Nils Lindberg, Umeåpolisens skytte & idrottsklubb, 2:06:00, 3) Jörgen Sehlstedt, Skellefteå, 2:07:14, 4) Stefan Hertil, Stöcke TS Järnet, 2:07:48, 5) Kristofer Lundqvist, Bolidens SK, 2:12:15, 6) Joel Brännström, Skellefteå, 2:12:57, 7) Edvin Stenmark, Umeå, 2:18:28, 8) Johan Bellgran, Getryggens SK, 2:19:26, 9) Andreas Forsberg, Umeå, 2:21:02, 10) Magnus Nilsson, Spöland Vännäs, 2:21:33, 11) Fredrik Jonsson, Skellefteå, 2:22:16, 12) Kristoffer Kärrman, Storuman, 2:24:18, 13) Lars Dahlén, Skellefteå, 2:24:58, 14) Fredrik Toss, IFK Umeå, 2:26:32, 15) Christian Wallgren, Skellefteå, 2:27:08, 16) Jonathan Forsell, do, 2:27:32, 17) Oscar Lindfors, do, 2:27:43, 18) Rickard Möller, Getryggens SK, 2:27:59, 19) Simon Andersson, Öre Långsele IF, 2:28:47, 20) Anders Kjellsson, IFK Umeå, 2:29:41, 21) Rickard Jacobsson, Lycksele, 2:32:24, 22) Mikael Nilsson, Spöland Vännäs, 2:33:02, 23) Fredrik Lindkvist, SWE, 2:33:48, 24) Jens Pettersson, Team Esplanad, 2:35:26, 25) Thomas Lindgren, Elsäker, 2:37:01, 26) Mikael Nyström, Skellefteå SK, 2:38:50, 27) Niklas Mannberg, Skellefteå, 2:41:09, 28) Filip Backe, Bergens IF, 2:41:40, 29) Olof Broman, Nedre Bäcks IF, 2:42:32, 30) Pär Göting, Bolidens SK, 2:43:16, 31) Sture Sundberg, Skellefteå XC Club, 2:44:18, 32) Mikael Davidsson, NCC IF Umeå, 2:44:37, 33) Markus Toolanen, SWE, 2:46:16, 34) Joakim Brännström, Skellefteå SK, 2:46:27, 35) Lars Källströmer, do, 2:46:31, 36) Åke Strandberg, Skellefteå, 2:47:05, 37) Olof Thelberg, SWE, 2:48:19, 38) Tomas Nilsson, Skellefteå, 2:48:28, 39) Pontus Kristoffersson, Byske, 2:51:37, 40) David Åberg, Stockholm, 2:51:40, 41) David Roslund, Malå, 2:52:23, 42) Richard Jonsson, Skellefteå SK, 2:52:34, 43) Dan Forsberg, Burträsk SK, 2:53:06, 44) Per Normark, Skellefteå, 2:54:44, 45) David Lindgren, Umeå, 2:55:05, 46) Johan Burström, Kågedalens SK, 2:56:25, 47) Petter Vesterlund, SWE, 2:58:49, 48) Thorbjörn Johansson, Skellefteå SK, 2:59:00, 49) Andreas Landin, Norsjö, 3:01:20, 50) Björn Brännström, Skellefteå, 3:02:01, 51) Rolf Stenlund, Skellefteå SK, 3:04:06, 52) Ulf Lundström, Skellefteå, 3:06:07, 53) Per-David Karlsson, Kågedalens SK, 3:11:40, 54) Jan Lundgren, Kiruna, 3:11:55, 55) Erik Marklund, Umeå, 3:12:03, 56) Fredrik Granlund, Mölndal Outdoor IF, 3:12:40, 57) Peter Svensson, SWE, 3:14:58, 58) Rasmus Lenander, Umeå, 3:16:04, 59) Stefan Nordin, Lycksele IF, 3:19:50, 60) Tord Nilsson, Bastuträsk, 3:22:42, 61) David Viklund, Skellefteå, 3:24:20, 62) Mats Ekevad, Swe, 3:24:53, 63) Sami Maldonado Lizarazu, Skellefteå SK, 3:33:07, 64) Jan Ermling, Bolidens SK, 3:40:00, 65) Mikael Bystedt, Skellefteå SK, 3:59:40.

D21-: 1) Agneta Forsgren, Skellefteå SK, 1:30:49, 2) Victoria Gustafsson, Skellefteå XC Club, 1:41:39.

Damer Motion – 20: 1) Anja Häggström, AXA, 1:56:47, 2) Frida Bylander, Umeå, 2:04:15, 3) Silke Rosenfelder, Skiclub Villingen, Tyskland, 2:13:20, 4) Ingela Henriksson, Skellefteå SK, 2:34:33, 5) Li Holmberg, Skellefteå, 2:59:50.

Herrar Motion – 20: 1) Rainer Wursthorn, Skiclub Villingen, Tyskland, 1:26:15, 2) Frank Nesensohn, Skiclub Villingen, Tyskland, 1:34:32, 3) Bo Rehnberg, Kågedalens SK, 1:35:53, 4) Fredrik Barkemo, SWE, 1:39:38, 5) Jimmy Lundmark, do, 1:43:04, 6) Mac Persson, Bolidens SK, 1:47:47, 7) Noak Wallgren, SWE, 1:48:40, 8) Lars Normark, Norsjö, 1:58:19, 9) Johan Gullstrand, SWE, 1:58:50, 10) Magnus Westman, LUAIK, 1:59:20, 11) Thomas Brandmüller, Skiclub Villingen, Tyskland, 2:41:46.