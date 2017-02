Fastighetsaffärer vecka 7

Krokgatan 1 , Skellefteå Burträsks-gammelbyn 12:42 har Wentzell, Christoffer Henrik och Olofsson, Sanna Regina sålt till Wentzell, Christoffer Henrik för 0 kr Yttergatan 7 , Skellefteå Solrosen 20 har Turesson, Ture Gösta sålt till Turesson, Lars Gunnar för 0 kr Allvädersgränd 57 , Skellefteå Vårvädret 27 har Stenvall, Ulf Gerhard och Stenvall, Emma Helena sålt till Stenvall, Ulf Gerhard för 0 kr Aspliden 127 , Skellefteå Byske-aspliden 4:8 har av Isaksson Männikkö, Sigrid Margareta överlåtits till Isaksson, Jan Andreas Bjurfors 117 , Skellefteå Skellefteå-bjurfors 1:2 har av Öqvist, Gunborg Marianne överlåtits till Öqvist, Nils Åke Strandspåret 2 , Skellefteå Yttervik 2:19 har av Åström, Sture Nikolaus överlåtits till Nilsson, Åsa Maria Johanna Ringen 11 , Skellefteå Bjurliden 1:103 har Burman, John Harry Napoleon sålt till Fransson, Bo för 200000 kr Skellefteå Broänge 15:1 har Brännström, Inga Helena och Johansson, Karin Margaretha sålt till Brännström, Hanna Sofia och Brännström, Anne Helena för 20000 kr Brännvattnet 2 , Skellefteå Burträsks-bergliden 1:3 har Larsson, Yvonne Anita och Larsson, Hans Roger Torbjörn sålt till Larsson, Hans Erik Daniel för 1600000 kr Kamvägen 26 , Skellefteå Burträsks-gammelbyn 101:3 har Norlund, Sven Fredrik och Norlund, Eva Chris Tina sålt till Sundqvist, Sven Axel Jörgen och Sundqvist, Sandra Sofia för 570000 kr Ringvägen 13 , Skellefteå Burträsks-gammelbyn 74:6 har Johansson, Barbro Inga Paula sålt till Myrland, Birgitta Julie och Myrland, Robert för 220000 kr Trappgatan 14 , Skellefteå Byske 58:36 har Berglund, Karl Åke och Berglund, Ruth Erika sålt till Ahmadi, Reza och Amiri, Leyla för 1370000 kr Norra Byske By 36 , Skellefteå Byske 6:99 har Furberg, Lena Birgitta och Furberg, Sven Lars Gustav sålt till Rydén, Ida Charlotta och Marklund, Ture Aron Jonny för 2150000 kr Degerträsk 27 , Skellefteå Degerträsk 1:25 har Lundström, Gert sålt till Tjärnqvist, Sven Sören Lennart för 5000 kr Anbudsgatan 12 , Skellefteå Entreprenören 5 har Eqwin AB sålt till Fastighetsbolaget Entreprenören 5 AB för 1658000 kr Ersmarksvägen 22 , Skellefteå Ersmark 3:44 har Hansson, Kaj Ola Edvard sålt till Pettersson, Nils Uno Christer för 215000 kr Hornsträsk 111 , Skellefteå Hornsträsk 1:10 har Selbach, Hans Joachim Hubert sålt till Heis, Elisabeth för 550000 kr Skellefteå Jörns-aspliden 1:4 har Brännström, Sten Axel Roland sålt till Tjernqvist, Johan Robert för 75000 kr Skellefteå Jörns-aspliden 1:6 har Brännström, Sten Axel Roland sålt till Lindqvist, Johan Rikard och Hedlund, Carina Margaretha för 75000 kr Skellefteå Jörns-nyborg 1:3 har Vikberg, Anna Gudrun Elisabeth och Andersson, Maud Ann Christin och Lindmark, Göran Anders sålt till Nilsson, Bo Göran Christer för 3610000 kr Skellefteå Klutmark 23:1 har Edström, Göte Torsten Alexander sålt till Ådén, Lilly Kristina och Ådén, Dag Pär Valdemar för 100000 kr Lisbeth Salanders Gata 14 , Skellefteå Klätterträdet 1 har SKELLEFTEÅ KOMMUN sålt till Norberg, Gösta Daniel och Jungstedt, Jenny Matilda Maria för 550000 kr Linvägen 4 , Skellefteå Lövångers prästbord 9:60 har Lundberg, Bengt Sigvard sålt till Berozy, Sharam för 8000 kr Skellefteå Lövångers-gammelbyn 2:109 har Jonsson, Nils Lennart sålt till Andersson, Linda Charlotte och Andersson, Bo Henning Joel för 315000 kr Skellefteå Melsträsk 1:25 har Olofsson, Stig Olof sålt till Kerns, Britt Lena Katarina för 6000 kr Gäddträskvägen 11 , Skellefteå Renström 1:31 har Campbell, Diane och Mohsine, Tawfik sålt till Brännström, Karl Urban för 25000 kr Röjnoret 113 , Skellefteå Röjnoret 1:49 har North Sweden Living AB sålt till Rollasson, Rachel för 310000 kr Vågens Gränd 11 , Skellefteå Sjögången 6 har Löwgren, Jonas Peter och Sommar, Mia Maria Caroline sålt till Stridsman, Linnea Sofia och Hautamäki, Martin Emil för 1670000 kr Villagatan 25 , Skellefteå Storkåge 104:13 har Hallin, Sanna-Mari sålt till Öhlund, Erik Stefan och Nyström, Ewa Margithe Eleine för 1700000 kr Genvägen 17 , Skellefteå Storkåge 86:3 har Lundqvist, Annika Katrine och Lundqvist, Karl Lorentz sålt till Lundqvist, Anna Cecilia och Fahlgren, John Erik Anton för 1800000 kr Basvägen 66 , Skellefteå Sångkören 165 har Andersson, Karin Birgitta sålt till Hedlund, Pär Olov och Hedlund, Eva Anna Brita Z för 1760000 kr Norra Ågatan 2A , Skellefteå Bureå 2:80 har MPB Fastigheter AB sålt till Centrumfastigheter i Bureå AB för 5350000 kr

Televägen 5D , Sorsele Ammarnäs 2:315 har av STIFTELSEN FYRKLÖVERN FASTIGHETER I AMMARNÄS överlåtits till Berglund, Lena Katarina Televägen 5C , Sorsele Ammarnäs 2:460 har av STIFTELSEN FYRKLÖVERN FASTIGHETER I AMMARNÄS överlåtits till Sjöström, Inger Elisabeth Televägen 5A , Sorsele Ammarnäs 2:462 har av STIFTELSEN FYRKLÖVERN FASTIGHETER I AMMARNÄS överlåtits till Olovsson, Mona Jeanette Norrsele 110 , Sorsele Norrsele 1:5 har av Burman, Rolf Sigfrid Sixten överlåtits till Burman, Rolf Fredrik Byvägen 110 , Sorsele Östersund 1:14 har From, Jan Glenn sålt till Radke, Paul Heinrich Emil för 300000 kr

Storuman Gardsjönäs 1:151 har Vännman, Nils Daniel och Udd, Andrea Elisabeth sålt till Vännman, Nils Daniel för 0 kr Åskilje 311B , Storuman Åskilje 2:60 har av Rundgren, Vivan Margareta överlåtits till Hendy, Carl James Pikebacken 341 , Storuman Björkfors 1:864 har Sjöström, Eva Margitha sålt till Andersson, Erik Roland för 3200000 kr Klippen 100 , Storuman Klippen 1:11 har From, Sven Ulrik sålt till Linderholm, Stefan Sixten och Linderholm, Camilla Maria för 1595000 kr Löparstigen 19 , Storuman Kontrollen 2 har Karlsson, Eva Susanne och Karlsson, Per Henrik sålt till Moliakov, Sergei för 355000 kr Boxfjäll 602 , Storuman Kronoöverloppsmarken 3:28 har STATENS FASTIGHETSVERK sålt till Ågren, Lars Anders Ingvar för 96000 kr Storuman Renberg 1:16 har Olofsson, Jan Herbert sålt till Pante, Zakarias för 160000 kr Storuman Renberg 1:19 har Edvardsson, Stefan sålt till Pante, Zakarias för 50000 kr Rödingfors 124 , Storuman Rödingfors 1:38 har Johansen, Gøran sålt till Saeterhaug, Svein och Forsmo, Anne-Grete för 665000 kr Åskilje 222 , Storuman Åskilje 2:13 har Sikström, Bert Roger sålt till Dupree, Lesley Jane och Dupree, Brian James Anthony för 495000 kr Östervik 218 , Storuman Östervik 1:28 har Östervik - Luleloukt ek. för. sålt till Sandberg, Sven Bert-Ove Ronald för 74000 kr

Umeå

Baggböle 140 , Umeå Baggböle 4:36 har Vännman, Nils Daniel och Udd, Andrea Elisabeth sålt till Vännman, Nils Daniel för 0 kr

Herrgårdsallén 10 , Umeå Sävar 18:20 har Kiviniemi, Anne Marjatta och Kiviniemi, Heikki Eero sålt till Kiviniemi, Heikki Eero för 0 kr

Polstjärnegatan 37 , Umeå Akterskeppet 1 har UMEÅ KOMMUN sålt till Sjödin, Jan Stefan och Järnbert, Petra Mootee Maria för 5150000 kr

Honungsvägen 28 , Umeå Biet 25 har Byggaren Hefaistos AB sålt till Brage, Tim Peter och Norman, Emelie Linda Sofia för 540000 kr

Björkågatan 2A , Umeå Björkå 13 har Eriksson, Leif Gunnar och Eriksson, Gunilla Margareta sålt till Eriksson, Per Gunnar Michael och Eriksson, Anna Malin för 4000000 kr

Blomstervägen 12 , Umeå Blåklockan 9 har Sehlstedt, Britt-Marie och Sehlstedt, Clas Håkan Isidor sålt till Lindgren, Johanna Matilda och Isaksson, Per Anders Robin för 3300000 kr

Björkallén 7 , Umeå Bodbyn 1:104 har BODBYNS FASTIGHETSFÖRENING sålt till Strandberg, Sabina Gunlög och Bergenholm, Johan Peter för 190000 kr

Dalbomsvägen 12B , Umeå Borgmästaren 14 har Kiviniemi, Sirpa Helena och Kiviniemi, Olavi Johannes sålt till Yeshi, Pema och Yeshi, Mari Helén Linnea för 2140000 kr

Kylgränd 181 , Umeå Frysen 33 har Konradsson, Laine Marie sålt till Mohamad, Salim Ali Mohamad och Mohamad, Chilul för 2900000 kr

Lillsjöberg 8 , Umeå Haddingen 1:80 har Waldner, Jenny Erica och Waldner, Leif Carl Allan sålt till Vikström, Robin Stefan Niklas och Vikström, Maria Cecilia för 2010000 kr

Holmö Byaväg 107 , Umeå Holmöns kaplanboställe 1:2 har SERVICEBOENDE I HOLMÖN, EK FÖR sålt till Tegström, Clarissa Maria Mia för 300000 kr

Fältgatan 2A , Umeå Jagaren 1 har J.Ä.G AB sålt till Bostadsrättsföreningen Idrotten i Umeå för 12269000 kr

Haddingen 324 , Umeå Jonstorp 1:12 har Linnér, Siv Alice och Sandström, Knut Göran sålt till Harnesk, Idamaria och Löfgren, Nils Martin för 650000 kr

Kolgränd 1B , Umeå Kolmilan 9 har Vängbo, Emma Frida Ramona och Vängbo, Johan Henrik sålt till Södergren, Patrik Wilhelm för 1750000 kr

Filgränd 215A , Umeå Krukan 29 har VNB Byggproduktion AB sålt till Edlund, Jennie Lee Charlotta Margret och Dahlgren, Fredrik Andreas för 640000 kr

Korpralsvägen 20 , Umeå Mungon 14 har KB VESSLAN 14 sålt till J.Ä.G AB för 10750000 kr

Slagvägen 7 , Umeå Norrmjöle 1:195 har Sundqvist, Rolf Fredrik sålt till Enarsson, Sanna Matilda Paulin och Lundström, Johan Oskar för 2900000 kr

Orrvägen 5 , Umeå Nötskrikan 1 har Falken Holding i Umeå AB sålt till Bostadsrättsföreningen Nötskrikan 1 i Umeå för 12847000 kr

Nydalavägen 40 , Umeå Olofsdal 8 har Aasa, Björn och Aasa, Anna Ulrika Elisabet sålt till Walén, Lars Johan för 5500000 kr

Kungsängsvägen 1C , Umeå Pionen 10 har Lundgren, Eva Mari och Lundgren, Carl Folke Georg sålt till Dalén, Annika Märta Rolfsdotter och Amaya Otalora, Oscar Javier för 1550000 kr

Stöcke 605 , Umeå Stöcke 14:10 har Sikström, Nils Rune och Sikström, Lars Sture sålt till Drugge, Kaisa Anna-Lill och Juuso, Ulf Fredrik för 225000 kr

Stöcksjö Kläppgränd 11 , Umeå Stöcksjö 29:19 har OBOS Mark AB sålt till Calleman, Lina Marie och Calleman, Henrik Sebastian för 850000 kr

Skogsbergsvägen 10 , Umeå Sävar 66:263 har Larsson, Jan Erik Urban och Larsson, Kerstin Eva Elisabet sålt till Alberg, Eva Maria Aurora och Alberg, Lars Rickard för 2895000 kr

Umeå Västansjö 1:3 har Ingvarsson, Sten Valter sålt till Ingvarsson, Kurt Ingvar Sonny för 1645000 kr

Umeå Ytterkasamark 2:19 har Aghester, Katarina Nina Anna och Gustafsson, Marcus Elias och Gustafsson, Emma Sofia sålt till Tollefsen, Jörgen Per-Tollef för 585000 kr

Umeå Åheden 1:3 har Olsson, Sonja Elisabeth sålt till Eriksson, Karin Elisabeth och Eriksson, Lars Anders för 800000 kr

Hörnvägen 29 , Umeå Överåkern 26 har Joelsson, Berit Ingegerd och Joelsson, Anders Sune sålt till Hedberg, Per Arne Simon och Joelsson, Stina Helena för 3150000 kr

Dragongatan 10B , Umeå Snickaren 20 har Umeå Snickaren 8 Produktion AB sålt till Bostadsrättsföreningen Snickaren 1920 i Umeå för 747000 kr