Strejkvarsel i SCA:s hamn

Umeå. Fackförbundets Hamnarbetarförbundets medlemmar i Holmsund vid SCA Logistics kommer är varslade att strejka nästa torsdag.

Det är ett sympativarsel för konflikten som det fristående fackförbundet Hamnarbetarna har på APM Terminals i Göteborg.

– Vi har ett femtiotal medlemmar i Umeå, säger Eskil Rönér, förbundsordförande i Hamnarbetarna.

I Göteborg kommer förbundets medlemmar gå på tre strejker under vissa skift. Två under tisdagen och sedan en längre strejk i åtta timmar under torsdagen 23 februari. I samband med åttatimmarsstrejken kommer även sympatistrejker på en timme att bryta ut över hela landet.

Konflikten har pågått sedan 2015 och handlar till stor del om arbetsmiljöfrågor.

Ska ej påverkas

Hamnen i Holmsund är en av de som är uttagna till sympatistrejken.

– Det är ju två fackförbund och jag vet inte vilka som jobbar den dagen så jag vet inte hur många som kommer att strejka, säger Margaretha Gustafsson, terminalchef på SCA Logistics i Holmsund.

– Vi kommer inte att få några större effekter av arbetsnedläggelsen på en timme, fortsätter hon.