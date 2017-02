Fotboll. Umeå FC jagar pengar till en ny spelare – och det går helt okej.

Målet är samla in 50 000 kronor i den så kallade ”swishkampanjen” för att på så sätt kunna värva in en ny spelar till Umeå FC. Klart står att klubben under den första veckan fått in 26.414 kr.

”Med en målsättning på minst 50.000 kr så är 26.414 kr den första veckan en väldigt bra start”, skriver klubben på sin hemsida.