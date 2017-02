David Lindgren söker skoterstatister i länet

Kultur & Nöje. Han gjorde succé med sin mellanakt i Melodifestivalen i helgen – nu jobbar David Lindgren med en nyskriven låt om hemstaden Skellefteå, skriver Norran.

Låten ska framföras under deltävlingen i just Skellefteå om två veckor, och SVT söker nu statister till videon via en lokal skoterklubb.

”Vi ska filma ett sketch-inslag till en nyskriven låt som handlar om Skellefteå och allt vad som hör till och är typiskt för Skellefteå, på ett humoristiskt sätt” skriver SVT i efterlysningen.

Lindgren, som programleder årets Melodifestival tillsammans med Clara Henry och Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, stal lördagens show med ett Mello-medley som snabbt trendade på Twitter.

TT