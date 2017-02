Nus stänger huvudentrén för ombyggnader

Umeå. Från och med i morgon kommer det att vara lite extra rörigt kring Nus. Stora ombyggnationer är på gång. Bland annat kommer huvudentrén att stängas.

Från och med den 14 februari stängs den västra entrén till Norrlands universitetssjukhus (Nus) på grund av större byggarbeten framför sjukhuset. Även parkeringen mellan sjukhuset och Umeå Östra stängs. Besökare och patienter hänvisas istället till sjukhusets övriga entréer, meddelar Nus i ett pressmeddelande. Under senhösten 2017 öppnar den västra entrén igen.

Ta en annan entré

Besökare till sjukhuset hänvisas istället till att använda övriga entréer, företrädelsevis den norra entrén i ”Dallashuset”/ Tandläkarhögskolan eller den södra entrén på baksidan av sjukhuset vid Klintvägen.

– Vi ska bygga upp två större modulbyggnader på totalt 6 000 kvadratmeter framför Nus stora huvudentré, den västra entrén, och då behöver vi stänga den ingången under en period och spärra av ett större område framför sjukhuset, säger Ulf Widmark, fastighetschef i Västerbottens läns landsting.

De två fastighetsmodulerna ska användas som evakueringslokaler för verksamheter inom Nus vars egna lokaler renoveras.

Flera större byggprojekt

Det pågår flera större byggprojekt och renoveringsarbeten på sjukhuset just nu och det kommer att vara så under flera år framåt.

– Behovet av evakueringslokaler är stort och de här byggnaderna behövs under relativt lång tid framöver. Anledningen till att de placeras vid huvudentrén är att de flöden och samband som i dag finns på Nus ska kunna finnas kvar i så stor utsträckning som möjligt under arbetets gång, säger Ulf Widmark.

En så kallad skywalk kopplar samman huskropparna med sjukhuset. Sjukhusets västra entré flyttas cirka 30 meter längre ut än i dag. Man kommer in i en inglasad passage mellan modulbyggnaderna som leder in till centralhallen. Vägen som leder till akuten behålls ungefär som i dag men ska passera under en del av den nya utbyggnaden.

– Vägen till akutmottagningen hålls självklart öppen under byggarbetet även om den periodvis kommer att ledas om, säger Ulf Widmark.

Färre parkeringsplatser

Under arbetets gång stängs parkeringsplatsen framför västra entrén. För de patienter och besökare som har möjlighet att gå en bit finns parkeringsmöjligheter vid tågstationen Umeå Östra. Under våren kommer också ett tillfälligt parkeringsområde för besökare och personal vid sjukhuset att öppnas nere vid Umeå Östra.

– För de som kommer med bil finns det besöksparkeringar runt om Nus, inte minst den stora parkeringen intill landstingshuset, där det ofta finns lediga platser. Samtidigt finns det goda möjligheter att åka kollektivtrafik till sjukhuset och det vill jag verkligen betona lite extra, säger Ulf Widmark.

Gång- och cykelstråk leds om

Vissa gång- och cykelstråk leds om. I området kommer det att vara byggtrafik. Hänvisningsskyltar kommer att sättas upp i området.

– Vi har full förståelse för att det här kan bli besvärligt för patienter, besökare och personal. Vi leder om cykelvägar, stänger ett antal parkeringsplatser och hänvisar till alternativa ingångar. Vi ska göra vad vi kan för att det ändå ska kunna fungera så smidigt som möjligt, säger Ulf Widmark.