Vi fanns aldrig riktigt för Musiksverige

Jag växte upp i en by norr om norr. Vi hade ett Ica med gula, flagnande fasader där kickbike-kidsen hängde efter stängning, en nedlagd bensinstation och en blomsteraffär ägd av William Spetz farmors bästis.

Där fanns väl ett och annat avdankat NHL-proffs att knacka dörr hos när en som osäker tioåring sålde jultidningar, men det var allt. Här var det lika stor chans att vara med i TV, som att Donald Trump skulle bli president (Nu snackar vi alltså 2006). Och riktiga kändisar, fanns de ens på riktigt? Vi trodde inte det.

Ingen flygplats och ingen Norrbotniabana så långt ögat kunde nå. Ingen bro som ledde till Rio och absolut ingen kompis kompis som hade en bekant som jobbade på skivbolag.

På radion sjöng de om Sundbyberg, Sergels Torg och Göteborg. London, Paris, New York. Men aldrig fanns vi med. Det var som om hela musikbranschen skolkat från geografilektionerna om norra Sverige, till förmån för tjuvrök vid gympahallens allergiingång.

Som med många andra berättelser, började det med att en före detta Robertsforsbo stack ut hakan.

Dra eller dö, hintade jättarna, genom att aldrig inkludera oss när det väl gällde. Men sedan kom den. Inflationen kanske är ett starkt ord. Likaså Revolutionen.

”Aldrig varit längre norrut än till Gävle? Det är fan inget att skryta om” sjunger Frida Hyvönen på 2016 års bästa album. Hon må ha flyttat till Stockholm på 1900-talet, men har ändå inga problem med att komma ihåg att det fortfarande finns en plats, med en hyfsat stor area, ovanför Dalälven. ”Köpte hus i Västerbotten, för att känna mig rik” fortsätter hon.

Där var vi, helt plötsligt.

Om en hel region blir osynliggjorda i kulturen, vad händer då?

När vi aldrig får se oss själva i riksmedia, förutom på reklamen för Norrlands guld? Inte ens en pytteliten enkät om mjölkpriserna av SVT Nyheters lokalredaktion fick vi i byn norr om norr delta i, eftersom att närmsta TV-byggnad låg flera mil bort.

Att vid ett sådant tillfälle göra musik om orter ovanför Gävle blir näst intill aktivism. Ett statement att vi också existerar och bär på egna upplevelser.

Dock med risk för att en tvångsmässigt bara rabblar ortsnamn på måfå. Nordmaling… Bureå… Malgomaj.

Så svältfödda på att få se oss själva, att en enda lite glimt av ”Norrland” skapar stolthet.

Någon som däremot lyckas bra med rabblandet är Olov Antonsson i sitt debutalbum, ”Nere och ute i AC län”.

Umeälven varvas med Sunnanå och Väst på stan, Västerslätt och Umedalen. Du har inte levt på riktigt, förrän du väntar på någon vid Döbelns plan vid midnatt, till tonerna av ” Nu ringer midnattsklockarna ut, väntar vid Döbelns plan nu, men gråt inga tårar för mig Umeå, jag är för ung för att sjunga blues ändå”.

Umeåbon Annika Norlin gav precis ut sitt hyllade album ”Däggdjur tillsammans med ”Norrlands-indien” (DN:s ord). I ”Dian Fossey” berättar hon om sin förlossning, och sjunger att ” Barnmorskan sa: Jag såg sin spelning på Luleå kulturhus.”

Vet du vad Annika, det gjorde jag med.

Tillägg: Tillbaka i byn norr om norr. Hockeyspelare i all äran, men tänk om någon berättat under ens uppväxt att legenden John från Peter, Bjorn and John också härstammar från byn.

Vi hade dött av hybris.