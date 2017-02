Så ska Umeå kommun investera framöver

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudget för 2017 till 856 miljoner kronor, vilket är 125 miljoner mindre än i fullmäktiges budgetbeslut från i juni. Fullmäktige föreslås även att i sommar fastställa investeringsbudget för perioden 2018–2021.

Umeå kommun har investerat för omkring 800 miljoner kronor per år de senaste fyra åren.

– Den reviderade budgeten bygger på bedömningar av vad nämnderna faktiskt mäktar med under året, och deras äskanden finns med. Vi lade till en att-sats i beslutet, nämligen att om nämnderna behöver göra förändringar inom ram, så ska det lyftas upp till fullmäktige. Det är på nämndnivå som det görs prioriteringar mellan olika projekt, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), i ett pressmeddelande.

V reserverade sig

Om den tidigare fastställda investeringsplanen och de finansiella målen kvarstår ökar Umeå kommuns skuld till över 3 miljarder kronor år 2020. Med ett överskott på 140 miljoner klarar kommunen att investera 500 miljoner årligen utan att öka skulden efter 2020.

– Vi ska kunna ta oss ned till 500 miljoner per år genom prioriteringar utifrån kommunnytta, men det kommer att ta några år, säger Hans Lindberg.

Vänsterpartiet reserverade sig i arbetsutskottet till förmån för sina yrkanden.

Partiet yrkar bland annat på följande tillägg gällande den reviderade investeringsbudgeten: att en F-6 skola byggs i Bullmark (plus 31,3 miljoner, plus 20 miljoner), att en ny skola byggs på Tomtebo (plus 30 miljoner), samt att en kombinerad idrotthall/gymnastikhall byggs på Tomtebo (plus 10 miljoner).

Liberalerna deltog inte i beslutet, utan partiet återkommer i kommunstyrelsen.