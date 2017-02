Resultaten i Skyttiaden

Övrig sport. Under lördagen avgjordes Skyttiaden i Umeå och 16 Västerbottningar gick vidare till regionfinalen.

Så här gick det i alla klasser:

Klass: L11 sittande med stöd

1) Chris Johansson, Hammerdal Skf, 419,2,

2) Joel Bergqvist, Umeå Skf, 416,7,

3) Petter Asplund, I19 Uskf, 415,6,

4) Elin Jonsson, Hogdal Skf, 415,6,

5) Agnes Ebbhagen, Ramselefors Skf, 413,7,

6) Erika Georgsson , Bjurholm-Balsjö Skf, 412,6,

7) Edvin Strömberg, Vännäs Skf, 412,1,

8) Ebba Lundstedt, Ramselefors Skf, 411,2,

9) Anders Eliasson, Aspås Uskf, 411,0

10) Einar Kurkkio, Gällivare Skf, 408,1,

11) Olivia Österholm, Hammerdal Skf, 407,6,

12) Wilma Roos, do, 407,0

13) Rebecka Bäckman, Gideå Skf, 406,9,

14) Nadja Kurkkio, Gällivare Skf, 405,1,

15) Jenna Nyman, Kubikenborg Uskf, 388,6,

16) Gustav Holmgren, I19 Uskf, 386,6,

17) Cecilia Bäckman, Gideå Skf, 346,1

Klass: L13 sittande med stöd

1) Erika Augustsson, Vännäs Skf, 426,

2) Anna Grönlund, Piteå Skf, 423,4,

3) Martin Blombäck, do, 421,3,

4) Saga Ebbhagen, Ramselefors Skf, 420,9,

5) Cassandra Sjödin, Hammerdal Skf, 420,7,

6) Hanna Augustsson, Vännäs Skf, 419,0

7) Fabian Grindborg, Fältjägarna Skf, 417,8,

8) Isabella Hahlin, Sundsvalls Skf, 417,5,

9) Alva Persson, Kyrkås Skf, 417,3,

10) Anton Landin, Fältjägarna Skf, 416,1,

11) Jesper Olofsson, Piteå Skf, 415,4,

12) Hampus Wärme, I19 Uskf, 414,8,

13) Kevin Calla, Gideå Skf, 412,4,

14) Axel Vikström, I19 Uskf, 411,3,

15) Mattis Hemå, Fältjägarna Skf, 411,1

Klass: L15 sittande med stöd

1) Petter Hemå, Fältjägarna Skf, 422,4,

2) Fluk Jonsson, Ramselefors Skf, 419,7,

3) Sofi Jonsson, do, 419,4,

4) Emma Eriksson, do, 411,2

Klass: L13 stående

1) Erika Bergqvist, Umeå Skf, 395,0

2) Helena Dreyer, do, 393,9,

3) Carl Bergling, do, 392,5,

4) Nicolle Nygren, do, 389,5,

5) Vincent Stridsson, Gällivare Skf, 384,5,

6) Emilia Nordin, Umeå Skf, 383,1,

7) Elinore Selin, Aspås USkf, 371,1,

8) Klara Olsson, Hammerdal Skf, 365,2,

9) Elin Elnerud, Fältjägarna Skf, 343,5

Klass: L15 stående

1) Hanna Lundin, Umeå Skf, 406,4,

2) Freja Nordlinder, Kubikenborg Uskf, 405,4,

3) Veronica Ström, I19 Uskf, 400,4,

4) Emma Eriksson, Ramselefors Skf, 392,8,

5) Miranda Karlsson, Gällivare Skf, 391,3,

6) Ronja Persson, Kyrkås Skf, 389,3,

7) Hanna Johansson, Vännäs Skf, 386,9,

8) Jonas Olofsson, Aspås USkf, 380,3,

9) Sofia Arktedius, Gällivare Skf, 376,3,

10) Sofi Jonsson, Ramselefors Skf, 371,6,

11) Isak Börjesson, Gideå Skf, 353,9,

12) Linda Andersson, Kubikenborg Uskf, 342,6,

13) Petter Hemå, Fältjägarna Skf, 341,6

Klass: L17 stående

1) Emma Fjällström, Gällivare Skf, 413,1,

2) Saul Johansson, Ramselefors Skf, 411,7,

3) Oscar Jacobsson, do, 401,8,

4) Klas Jonsson, Aspås USkf, 388,0

5) Albin Landin, Fältjägarna Skf, 365,8,

6) André Engström, Piteå Skf, 356,1

Klass: L21 stående

1) Hilde Karlsson, Ramselefors Skf, 403,6,

2) Emma Andersson, Kubikenborg Uskf, 382,8,