Så gick det i Cooploppet

Längdskidor. Under lördagen gick Cooploppet av stapeln i Vännäs. Här är alla resultat från loppen.

D 0-6: Amanda Ahlström, Vännäs SK, Ebba Eriksson Roos, Vännäs SK, Alice Gunnebrink, IFK Umeå, Alva Nordbrandt Wänman, IFK Umeå, Hilma Stålnacke, Vännäs SK, Lydia Waldemarson-Brandt, Vännäs SK, Noomi Waldemarson-Brandt, Vännäs SK,

H 0-6: Christian Ahlström, Vännäs SK, Tobias Brandt, Vännäs SK, Theo Englin, Vännäs SK, Folke Jonsson, Vännäs SK, Oskar Mood, Skellefteå SK, Tor Westerlund, Spöland Vännäs IF, Kevin Westman, IFK Umeå,

D 7-8: Miriam Andersson, Vännäs SK, Filippa Brandt, Vännäs SK, Tyra Englin, Vännäs SK, Linnea Kowacs Hörnqvist, Vännäs SK, Malin Lingmalm, Vännäs SK, Lovisa Nilsson, IFK Umeå, Signe Nilsson, Vännäs SK, Alice Nordbrandt, Åsarna IK,

H 7-8: Martin Edsmalm, Lycksele IF, Helmer Jonsson, Vännäs SK, Rasmus Lindgren, Vännäs SK, Emil Nordbrandt Wänman, IFK Umeå, Ossian Nordin, Lycksele IF, Filip Sandström, Täfteå IK, Gustav Stålnacke, Vännäs SK, Teodor Westman, IFK Umeå,

D 9-10: 1) Lisa Hilli, IFK Umeå, 06:44, 2) Iris Grimbert, IFK Umeå, 06:48, 3) Telma Jakobsson, Lycksele IF, 07:01, 4) Maja Olofsson, Täfteå IK, 07:15, 5) Meja Burman, Skellefteå SK, 07:27, 6) Matilda Westergren, Täfteå IK, 07:34, 7) Mina Jakobsson, Lycksele IF, 07:37, 8) Ella Åström, Täfteå IK, 07:47, 9) Ella Westung, IFK Umeå, 08:27, 10) Molly Hampusson, Röbäcks SK, 08:28, 11) Moa Timby, Täfteå IK, 08:34, 12) Signe Gunnebrink, IFK Umeå, 10:19,

H 9-10: 1) Vegard Nordbrandt, Åsarna IK, 06:04, 2) Arvid Nordin, Lycksele IF, 06:08, 3) Frans Lundberg, IFK Umeå, 06:10, 4) Albin Edsmalm, Lycksele IF, 06:35, 5) Axel Larsson, IFK Umeå, 06:43, 6) Johan Wendel, IFK Umeå, 06:51, 7) Dennis Vilhelmsson, IFK Umeå, 06:54, 8) Stellan Gundale, Täfteå IK, 06:56, 9) Nils Wallenius, IFK Umeå, 07:02, 10) Einar Törnblom, IFK Umeå, 07:12, 10) Carl Degerström, IFK Umeå, 07:12, 12) Edvin Koskenniemi, Täfteå IK, 07:25, 13) Lukas Eriksson, IFK Umeå, 07:29, 14) Hampus Mood, Skellefteå SK, 07:36, 15) Simeon Waldemarson-Brandt, Vännäs SK, 07:44, 16) Samuel Andersson, Vännäs SK, 07:45, 17) Manfred Nordin, Lycksele IF, 08:01, 18) Alfred Nybom, Vindelns IF, 08:40, 19) Mattias Andersson, Vännäs SK, 09:01, 20) Jonathan Brandt, Vännäs SK, 09:45,

D 11-12: 1) Maja Lundholm, Täfteå IK, 10:50, 2) Nora Wallenius, IFK Umeå, 11:08, 3) Ida Åström, Täfteå IK, 11:10, 4) Anna Johansson, IFK Umeå, 11:39, 5) Nora Feil Lindmark, Skellefteå SK, 11:43, 6) Philippa Sjöström Lönnback, Storumans IK, 12:08, 7) Nea Malm, Skellefteå SK, 12:18, 8) Ebba Westergren, Täfteå IK, 12:20, 9) Ida Björk, Skellefteå SK, 12:29, 10) Tyra Larsson, IFK Umeå, 12:51, 11) Elsa Henriksson, Skellefteå SK, 12:54, 12) Ebba Nilsson, Vindelns IF, 13:13, 13) Thea Nilsson, Skellefteå SK, 13:14, 14) Saga Hampusson, Röbäcks SK, 13:57, 15) Moa Gunnebrink, IFK Umeå, 14:17, 16) Nova Westung, IFK Umeå, 15:08, 17) Ida Franck, Skellefteå SK, 17:07,

H 11-12: 1) Otto Timby, Täfteå IK, 10:17, 2) Ivar Törnblom, IFK Umeå, 10:23, 3) Wilgot Csiky, Lycksele IF, 11:57, 4) Hjalmar Mood, Skellefteå SK, 12:14, 5) Rasmus Vilhelmsson, IFK Umeå, 12:15, 6) Seth Nordin, Lycksele IF, 12:29, 7) Edvard Svensson, Vindelns IF, 12:41, 8) Walter Nordmark, Täfteå IK, 13:20, 9) Adam Wahlberg, Burträsk SK, 13:34, 10) Benjamin Waldemarson-Brandt, Vännäs SK, 14:41,

D 13-14: 1) Elin Henriksson, Skellefteå SK, 09:46, 2) Evelina Crüsell, Skellefteå SK, 10:30, 3) Alice Vretblom, IFK Umeå, 10:34, 4) Ronja Bjursell, Föreningen Norsjö Skidor, 10:41, 5) Elsa Stenlund, Skellefteå SK, 10:44, 6) Leia Bjursell, Föreningen Norsjö Skidor, 10:54, 7) Evelina Nilsson, IFK Umeå, 11:31, 8) Brule Gundale, Täfteå IK, 11:38, 9) Alva Nilsson, Vindelns IF, 11:49, 10) Klara Nilsson, Spöland Vännäs IF, 12:04, 11) Alice Larsson, IFK Umeå, 12:23, 12) Alma Lundström, Skellefteå SK, 12:29, 13) Freja Zakrisson, Lycksele IF, 13:08, 14) Emma Holmström, Burträsk SK, 14:10, 15) Julia Jonsson, Täfteå IK, 14:15,

H 13-14: 1) Jens Junes, IFK Umeå, 09:24, 2) Isak Lundholm, Täfteå IK, 09:25, 3) Arvid Törnblom, IFK Umeå, 09:31, 4) Edwin Nordmark, Täfteå IK, 09:40, 5) Hampus Björck, IFK Umeå, 09:44, 6) Emil Löfgren, Täfteå IK, 09:51, 7) Oskar Johansson, IFK Umeå, 09:52, 8) August Rosén, Jättendals IF, 09:53, 9) Rasmus Eriksson, IFK Umeå, 09:59, 10) Benjamin Edman, IFK Umeå, 10:10, 11) Hampus Widebo, IFK Umeå, 10:35, 12) Joel Nilsson, IFK Umeå, 10:38, 13) Elof Karlsson, IFK Umeå, 11:06, 14) Isak Westerlund, Spöland Vännäs IF, 11:14, 15) Simon Isaksson Vestermark, Skellefteå SK, 11:22, 16) Andreas Svensson, Vindelns IF, 11:31, 17) Linus Grundström, Täfteå IK, 11:32,

D 15-16: 1) Maja Årebäck, Bolidens SK, 14:15, 2) Magdalena Nilsson, IFK Umeå, 14:26, 3) Ida Lundgren, IFK Umeå, 14:54, 4) Saga Nilsson, Skellefteå SK, 15:41, 5) Julia Lundgren, Lycksele IF, 15:56, 6) Elina Nilsson, Spöland Vännäs IF, 16:40, 6) Elin Vesterlund, Vännäs SK, 16:40, 8) Agnes Roslund, Malå IF, 18:22, 9) Gisela Bjursell, Föreningen Norsjö Skidor, 18:39, 10) Julia Järvholm, IFK Umeå, 19:34, 11) Alva Zakrisson, Lycksele IF, 20:27,

H 15-16: 1) Erik Karlsson, IFK Umeå, 13:44, 2) Jonathan Edman, IFK Umeå, 13:49, 3) Fabian Csiky, Lycksele IF, 14:14, 4) Viktor Holmgren, Täfteå IK, 14:41, 5) Gabriel Nordgren, Vännäs SK, 14:54,

D 17-18: 1) Kristina Fridman, Spöland Vännäs IF, 28:37,

H 17-18: 1) Gustav Kvarnbrink, IFK Umeå, 25:08, 2) Oscar Årebäck, Bolidens SK, 25:50, 3) Jonatan Dahlberg, Skellefteå SK, 26:30, 4) Emrik Nordgren, IFK Umeå, 26:32, 5) Simon Karlsson, IFK Umeå, 26:53, 6) Arvid Larsson, IFK Umeå, 28:32,

H 19-20: 1) Carl Schogster, IFK Umeå, 25:26, 2) Erik Björkman, Täfteå IK, 25:54, 3) Viktor Strömberg, Täfteå IK, 28:24,

D 21: 1) Laura Holopainen, Espoon Hiihtoseura, 31:58,

H 21-: 1) Johan Lövgren, Vännäs SK, 36:47, 2) Jonatan Lindqvist, Täfteå IK, 38:46, 3) Emil Eriksson, Tierps IF, 42:37, 4) Per-Erik Nilsson, Skellefteå XC Club, 42:55, 5) Tomas Olofsson, Lycksele IF, 45:51, 6) Piotr Mor, Polen, 51:45,

Herrar Motion: 1) Mikael Lindmark, Skellefteå SK, 21:54, 2) Hans Årebäck, Bolidens SK, 23:32, 3) Stefan Björk, IFK Umeå, 26:02,