Nyheter. Svenska kyrkan samlade in 42,6 miljoner kronor under den senste julkampanjen. I Luleå stift, som Västerbotten tillhör, samlades drygt tre miljoner kronor in.

Under julkampanjen 2014 samlades det in 39 miljoner kronor och 2015 45 miljoner kronor.

– 2015 var ett år där de stora flyktingströmmarna till Europa under hösten engagerade människor och det märktes i insamlingsresultatet för julkampanjen, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Av Svenska kyrkans 13 stift, ökade Uppsala, Strängnäs och Linköping sin insamling under julkampanjen jämfört med 2015.