Bussåkandet i Skellefteå ökar

Skellefteå. Skellefteåborna åker allt mer buss. Statistiken för lokaltrafiken 2016 visar en ökning på drygt 13 procent, vilket innebär mer än 142 000 fler resor jämfört med 2015.

Resandeutvecklingen för 2016 visar en ökning under alla månader från och med februari jämfört med föregående år. Skellefteå buss allra starkaste månader under 2016 var februari (139 020 resor) följt av november (134 098). Totalt gjordes 1 223 821 resor under 2016. Det motsvarar en ökning på 13,21 procent från de 1 081 044 resor som gjordes med Skellefteå buss under 2015.

– Under hösten 2016 ökade vi till och med antalet resor femsiffrigt varje månad jämfört med 2015. Trots att vi hade ett minskat trafikutbud mellan maj och oktober 2016 blev det totala antalet resor större även under de månaderna, säger Andreas Olofsson.

Skellefteå buss gör nu stora satsningar mot framtiden för att utveckla trafikutbudet och modernisera fordonsflottan. Ambitionen är att fortsätta att öka bussåkandet i Skellefteå med omnejd under 2017.