Resultat från Umeloppet 2017

Längdskidor. Åkte du Umeåloppet eller känner du någon som var med? Här kommer samtliga resultat från söndagens tävling.

H21: 1) Martin Rosvall, Lycksele, 1.446.06…3) Joel Borén, Skellefteå SK, 1.46.25, 4) Mattias Westman, ICA Superteg, 1.48.50, 5) Niklas Johansson, Järvsjöby, 1.48.50, 6) Simon Sundberg, Skellefteå, 1.51.47, 7) Fredrik Mäki, Studenterna, 1.51.43, 8) Johannes Viklund, Skellefteå, 1.51.47, 9) Jim Lundmark, do, 1.51.53, 10) Johan Sandberg, Täfteå IK, 1.52.48, 11) Anders Strandberg, Latikberg, 1.54.39, 12) Erik Nygren, Agnäs, 1.54.41…14) Daniel Hallgren, IFK Umeå, 1.55.08…17) Erik Strandberg, Latikberg, 1.57.41…19) Linus Öberg, Milslukarna, 2.00.15, 20) Henrik Blom, OK Renen, 2.01.08, 21) Edvin Olofsson, Röbäck, 2.01.21, 22) Henrik Karlborg, Milslukarna, 2.02.33…24) Ludvig Werkmäster, Skellefteå, 2.05.08, 25) André Nygård, Håknäs IF, 2.06.50, 26) Jan-Anders Karlsson, 1-Life IF, 2.06.59, 27) Erik Marklund, Axa, 2.07.46…29) Magnus Lindfors, IFK Umeå, 2.09.44, 30) Robert Gustafsson, Tärna IK Fjällvinden, 2.11.21, 31) Johan Albertsson, Studenterna, 2.11.42…33) Steffan Lloyd, XC Ottawa, 2.12.41, 34) Gunnar Ågrahn, Lycksele, 2.13.45, 35) Joel Lindegren, Stöcke, 2.14.20, 36) Simon Johansson, Vännäs SK, 2.14.38, 37) Erik Jonsson, Milslukarna, 2.14.57, 38) David Renman, Iksu, 2.15.29…40) Manne Henriksson, Skellefteå, 2.24.30, 41) Emanuel Näslund, Skogslöparna, 2.27.51, 42) Anton Israelsson, Norrfors, 2.28.16, 43) Arvid Strandberg, Skogslöparna, 2.28.27, 44) Robin Norberg, Studenterna, 2.30.36, 45) Joakim Anderson, 2.31.34, 46) Oscar Lindgors, Axa, 2.31.42, 47) Björn Erik Lilja, Studenterna, 2.31.54, 48) John Brodin, Axa, 2.32.11, 49) Henrik Forslund, Täfteå IK, 2.34.06…51) Daniel Fhager, 2.37.54, 52) Johan Schols, Spöland Vännäs, 2.38.00, 53) Hugo Alfredsson, IFK Umeå, 2.38.48, 54) Andreas Forsberg, Burträsk, 2.41.27, 55) Andreas Brink, IFK Umeå, 2.41.43, 56) Rikard Nilsson, Team Ormsalva, 2.41.43, 57) Daniel Heden, IFK Umeå, 2.46.40, 58) Thomas Jacobsson, 2.55.47…60) Tommy Hörnlund, Iksu, 3.02.42, 61) Martin Gandal, Iksu, 3.02.42, 62) Christian Johansson, Lycksele IF, 3.09.49, 63) Andreas Sandström, IFK Umeå, 3.13.04.

D21: 1) Elin Edman, Luleå, 2.15.46, 2) Marlene F Forsman, Botsmark, 2.21.36, 3) Ellen Helker-Nygren, Iksu, 2.28.59, 4) Anna Lindström, Vilhelmina, 2.31.32, 5) Stina Köppler, Skogis, 2.46.28, 6) Louise Wingqvist, Norrala SK, 2.46.38, 7) Pernilla Breholt, Axa, 2.58.23, 8) Frida Josefsson, Milslukarna, 3.00.39, 9) Lovisa Ericsson, Vilhelmina, 3.09.45, 10) Linn Björkenäs-Lamberg, Studenterna, 3.11.33.

H35: 1) Tommy Hågensen, Skongseng, 1.53.55, 2) Daniel Granberg, Mellansel, 1.51.51, 3) Stefan Sjölund, Skogslöparna, 1.54.43, 4) Robert Forsgren, Jalles TC, 1.58.40, 6) Johan Danielsson, Lycksele, 1.58.51, 7) Patrik Rådström, FK Volvo, 2.00.37, 8) Josef Carlsson, Milslukarna, 2.01.17, 9) Andreas Olofsson, Jalles TC, 2.02.02, 10) Rickard Höög, Iksu, 2.02.19, 11) Simon Ingvarsson, IFK Umeå, 2.02.50..14) Peter Öbrand, Lycksele IF, 2.06.23, 15) Jonas Nordin, Iksu, 2.14.05, 16) Andreas Lindgren, Bygdsiljum, 2.14.34, 17) Johan Nordlund, Axa, 2.19.42…19) Johan Wänman, Iksu, 2.22.21, 20) Joel Edeblom, Team Esplanad, 2.22.37, 21) Peter P Göransson, Lycksele IF, 2.23.42, 22) Henrik Långberg, Iksu, 2.28.34, 23) Edward Hansskog, Tavelsjö, 2.30.02, 24) Daniel Rova, Antnäs BK, 2.31.13, 25) Andreas Lundbäck, Skellefteå XC, 2.31.52…27) Jonathan Holmberg, Skellefteå SK, 2.34.58, 28) Carl Christian Kirchmann, Axa, 2.45.49, 29) Axel Hellström, do, 2.52.20, 30) Henrik Lundström, Upsik, 3.05.44.

D35: 1) Cecilia Vollan, Ammarnäs, 2.23.41, 2) Emma Rehnman Astergren, Agnäs IK, 2.42.29, 3) Lisa Övling, Milslukarna, 2.52.38, 4) Marlena Eriksson, Ostvik, 3.04.09, 5) Margareta Andersson, IFK Umeå, 3.16.11, 6) Evelina Gustafsson, Malå, 3.25.26, 7) Linda Karlsson, Bondsjöhöjden, 3.31.58, 8) Maria Melander, Team Esplanad, 3.41.11, 9) Sara Stighäll, do, 3.43.27.

H40: 1) Mathias Blomberg, Jalles TC, 1.53.50, 2) Fredrik Ragnarsson, do, 2.02.29, 3) Magnus Sjöström, Axa, 2.02.34…6) Tore Stigbrand, Milslukarna, 2.08.57, 7) Peter Gustavsson, Malå IF, 2.10.48, 8) Tomas Bredin, Skellefteå XC, 2.11.37, 9) Robin Berg, Lycksele IF, 2.11.59…12) Fredrik Wikberg, Skellefteå XC, 2.16.42, 13) Jon Gabrielsson, Norsjö, 2.20.23…16) Anders Adamsson, Umedalens IF, 2.25.07, 17) Magnus Vinblad, Team Esplanad, 2.25.10, 18) Håkan Persson, Stöcke, 2.42.28, 19) Fredrik Lindgren, Umeå, 3.06.26, 20) Magnus Forsgren, Upsik, 3.20.52.

D40: 1) Gisela Pettersson, IFK Umeå, 3.15.09.

H45: 1) Håkan Lundberg, Skellefteå XC, 1.58.57, 2) Thomas Wallin, Team Esplanad, 2.00.17, 3) Olof Stenlund, do, 2.00.54, 4) Micke Saveman, Upsik, 2.01.15, 5) Jonas Utterström, Jalles TC, 2.01.23, 6) Jan Johansson, Norrfjärden, 2.01.49, 7) Magnus Nygren, Skellefteå XC, 2.03.55, 8) Urban Hedman, Norsjö, 2.05.35, 9) Thomas Hermansson, Bygdeå, 2.05.57…11) Mikael Berg, Tavelsjö, 2.18.58, 12) Ulf Jacobsson, Överboda, 2.23.36, 13) Magnus Dahl, Vårby, 2.25.45, 14) Magnus Pudas, Axa, 2.27.11, 15) Svante Drugge, Team Esplanad, 2.28.26, 16) Frans Ljungbladh, Axa, 2.32.45.

D45: 1) Pia Pudas, Axa, 3.54.59.

H50: 1) Lars Johansson, IFK Umeå, 1.59.00, 2) Lars Stenvall, Spöland Vännäs, 2.02.13, 3) Peter Vikström, Skellefteå XC, 2.02.22…5) Lars Nyström, Umeå XC, 2.07.10, 6) Johan Svensk, Team Esplanad, 2.08.11, 7) Patrik Skoglund, Jalles TC, 2.11.04, 8) Anders Olsson, do, 2.11.53, 9) Kenneth Lindén, Skellefteå XC, 2.16.00, 10) Roine Åström, Spöland Vännäs, 2.16.55, 11) Simon Lundberg, NCC, 2.16.45…13) Tore Klingberg, Stöcke, 2.21.25, 14) Torgny Näslund, Skogslöparna, 2.22.54, 15) Magnus Jutterström, Bygdeå, 2.28.30, 16) Peter Häggmark, Axa, 2.28.32, 17) Thomas Holmgren, Team Esplanad, 2.31.40, 18) Hannes Wadell, 2.32.33, 19) Mats Zingmark, Team Esplanad, 2.34.14, 20) Robert Forsgren, Jalles TC, 2.40.53, 21) Urban Johansson, Skellefteå SK, 2.45.52, 22) Staffan Gilliusson, Bondsjöhöjdens IK, 2.52.17, 23) Stefan Nordin, Lycksele IF, 3.05.02, 24) Christer Lagger, Spöland Vännäs, 3.11.10.

D50: 1) Anna-Charlotte Enfält, Uppsala, 2.42.55, 2) Lena Olsson, Jalles TC, 2.43.19, 3) Agneta Gustafsson, IFK Umeå, 3.31.23.

H55: 1) Gert Lind, Team Esplanad, 2.03.14, 2) Lars Emanuelsson, IFK Umeå, 2.08.29, 3) Jan Eriksson, Norrfors, 2.12.18, 4) Lars Ålevik, Team Esplanad, 2.12.52, 5) Mikael Carlson, SE-Banken IF, 2.13.01, 6) Ulf Holmqvist, Team Esplanad, 2.22.42, 7) Fredrik Lönneborg, Jalles TC, 2.27.03, 8) Mats Persson, Röbäcks SK, 2.37.55, 9) Lennart Flygare, Stöcke, 2.50.10.

D55: 1) Cecilia Henfridsson, Umeå OK, 2.31.44.

H60: 1) Bengt-Olof Hagström, Hägglund, 2.02.17, 2) Thomas Ottosson, Skellefteå SK, 2.02.50…4) Bert Olof Brännström, Team Esplanad, 2.14.22, 5) Ronny Adolfsson, Upsik, 2.24.04, 6) Håkan Gustafsson, Storumans IK, 2.27.44, 7) David Grahn, Robertsfors IK, 2.31.37, 8) Kurt-Åke Holqmvist, Norsjö, 2.34.09, 9) Ola Larsson, Nysätra, 2.49.25, 10) Dan Forsberg, Burträsk, 2.51.13.

D60: 1) Gudrun Eirell, Jalles TC, 2.29.39.

H65: 1) John Arvidsson, Hägglund, 2.03.20, 2) Roland Lindgren, Volvo FK, 2.35.51.

H70: 1) Bengt-Ove Berglund, IFK Umeå, 2.27.24, 2) Lars-Erik Berggren, Norrfors, 2.33.01.

H75: 1) Rolf Isaksson, Team Esplanad, 2.40.42, 2) Gunnar Sjöblom, Västerbottens Skidveteraner, 3.15.33.

Herrar motion, 40 km: 1) Tobias Karlsson, Kopparnäs, 1.56.35, 2) Mikael Olofsson, Milslukarna, 2.07.08, 3) Dennis Westermark, Axa, 2.07.16, 4) Lewi Köppler, Skogis, 2.10.02…7) Elias Karlsson, Lycksele IF, 2.19.45, 8) Jens Persson, Iksu, 2.22.31, 9) Andreas Wikström, IFK Umeå, 2.22.55, 10) Johan Wikström, NCC, 2.23.08, 11) Mikael Olsson, Sävar, 2.25.10, 12) Mathias Nilsson, 2.25.17, 13) Mattias Zakrisson, Axa, 2.26.16, 14) Mathias Westermark, Skellefteå XC; 2.26.53, 15) Markus Isacson, Röbäcks SK, 2.27.11, 16) Daniel Ekdahl, Västerbottens Skidveteraner, 2.27.58, 17) Mikael Nilsson, Spöland Vännäs, 2.28.23, 18) Hans Olofsson, Rödåbygden, 2.28.24, 19) Emil Isaksson, Lycksele IF, 2.28.42, 20) Erik Isberg, Axa, 2.29.06, 21) Per-Jonas Norberg, FK Volvo, 2.29.15, 22) Jesper Millebrand, 2.30.31, 23) Bengt Strömqvist, Rödåbygden, 2.31.21, 24) Fredrik Börjesson, Storådalen, 2.31.14, 25) Mattias Pettersson, Umeå, 2.34.11, 26) Fredrik Oskarsson, Upsik, 2.35.17, 27) Jonas Eilertsen, Axa, 2.37.27, 28) Jonas Forsberg, Håknäs, 2.38.19, 29) Philip Öhrman, Umeå, 2.39.46, 30) Peter Vestman, Iksu, 2.30.12, 31) Andreas E Karlsson, Axa. 2.31.34, 32) Rickard Gustafsson, Lycksele IF, 2.42.40, 33) Niklas Gandal, 2.42.46, 34) Andreas Danskog, LKAB, 2.45.25, 35) Staffan Sten, Täfteå Ik, 2.45.30…37) Joel Avenius, Iksu, 2.46.21, 38) Kristoffer Kollberg, Axa, 2.48.38, 39) Fredrik Östman, do, 2.49.26, 40) Jonas Bergström, 2.49.27…42) Sven Stigenlöv, Högåkers OK, 2.52.36, 43) Andreas Karlsson, Umeå, 2.54.02, 44) Magnus Söderlund, Örträsk, 2.54.54, 45) Stefan Sjöstam, Strycksele, 2.55.35, 46) Anders E Johansson, Umeå OK, 2.57.05, 47) David Willgren, Axa, 2.59.59, 48) Benjamin Lundberg, 3.01.00, 49) Eje Velander, Axa, 3.01.20, 50) Leif Eriksson, Rundvik, 3.01.47, 51) Per-Ola Lidström, Axa, 3.07.34, 52) Andreas Dahlström, Tavelsjö, 3.07.36…54) Andreas Gunnarsson, Gräsmyr, 3.10.51, 55) Tobias Jensen, 3.11.14, 56) Rickard Sundberg, Lyckselepolisen, 3.15.35, 57) David Melender, Axa, 3.28.20…59) Niklas Tjärnberg, do, 3.20.57…61) Erik Marklund, Täfteå IK, 3.26.19.

Damer motion, 40 km: 1) Terese Berbom, 2.36.19, 2) Maria Wallgren, NCC, 2.40.38, 3) Linda Lundgren, Umeå, 2.44.53, 4) Anna Grön, Iksu, 2.52.39…7) Molly Sjöström, Umedalens IF, 2.55.36…9) Marina Dahl, Skellefteå SK, 3.06.47, 10) Anja Häggström, Axa, 3.08.28…13) Ulrika Tjärnberg, do, 3.20.58, 14) Helen Forsberg, Umeå, 3.25.09, 15) Fanny Vikman, Täfteå IK, 3.26.18, 16) Anne-Line Holmqvist, LKAB Fritid, 3.30.27, 17) Hanna Sondell, 3.33.16, 18) Kristina Nilsson, Axa, 3.47.56.

Herrar motion, 20 km: 1) Lars Persson, Ersmarks IK, 54.59, 2) Torben Svensson, Skogis, 55.24, 3) Benjamin Näslund, Skogslöparna, 1.02.36, 4) Roland Edlund, Umedalens IF, 1.03.10, 5) Johan Wikner, Håknäs, 1.10.18, 6) Tim Johannesson, Kassjö, 2.00.57, 7) Jan Axelsson, Umeå, 2.15.15.

Damer motion, 20 km: 1) Jessica Olofsson, Storuman, 1.07.13…3) Lia Arvidsson, IFK Umeå, 1.10.59, 4) Marita Wikner, Håknäs, 1.19.24, 5) Cecilia Tiger, Lycksele IF, 1.28.55, 6) Monika Jusslin, Vännäs, 1.30.09, 7) Barbro Boström, Umeå, 1.30.10, 8) Lina Zackrisson, Optiwax, 1.33.21, 9) Ingmarie Bergqvist, IFK Umeå, 1.36.04, 10) Åsa Bygdeson, 7-mila SK, 1.44.09, 11) Malin Nystedt, Lycksele IF, 1.44.52, 12) Stina Svensson, 1.46.25, 13) Louise Berlin, Skellefteå SK, 1.48.22, 14) Antonia Boman, 1.48.45, 15) Anniqa Bjersin, IFK Umeå, 1.53.57…17) Gun-Marie Johansson, Stöcksjö, 2.00.50.