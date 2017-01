Längdskidor. Här är resultaten från Tannbergssprinten.

D9-10: 1) Telma Jakobsson, Lycksele IF…3) Matilda Westergren, Täfteå IK, 4) Mina Jakobsson, Lycksele IF, 5) Maja Olofsson, Täfteå Ik, 6) Ida Stenvall, Storumans IK, 7) Anna Lindgren, Tärna IK Fjällvinden, 8) Julia Kangas, do, 9) Wilma Ek, do, 10) Ella Åström, Täfteå IK, 11) Moa Timby, do, 12) Molly Hampusson, Röbäcks SK.

H9-10: 1) Frans Persson, Storumans IK, 2) Frans Lundberg, IFK Umeå, 3) Arvid Nordin, Lycksele IK, 4) Albin Edsmalm, do, 5) Vilmer Malm, Täfteå IK, 6) Alfons Tiger, Lycksele IK, 7) Hugo Danielsson, Lycksele IF, 8) Dennis Vilhelmsson, IFK Umeå, 9) Stellan Gundale, Täfteå IK, 10) Lukas Eriksson, IFK Umeå, 11) Einar Törnblom, do, 12) Manfred Nordin, Lycksele IF, 13) Edvin Koskenniemi, Täfteå IK, 14) Vilmer Alsbäck, Lycksele IF, 15) Melker Eriksson, do.

D11-12: 1) Maja Lundholm, Täfteå IK…3) Ida Åström, do, 4) Liv Larsson, Tärna IK Fjällvinden, 5) Philippa Sjöström Lönnbäck, Storumans IK, 6) Ebba Westergren, Täfteå IK, 7) Anna Johansson, IFK Umeå, 8) Elin Sjödin, Lycksele IF, 9) Ellen Berglund, Kågedalens SK, 10) Nea Malm, Skellefteå SK, 11) Fanny Ek, Tärna IK Fjällvinden, 12) Ebba Nilsson, Vindelns IF, 13) Josefin Forslund, Norsjö, 14) Vilja Åkerlund, Kågedalsn SK, 15) Saga Hampusson, Röbäcks SK, 16) Thea Lundqvist, Kågedalens SK, 17) Ina Maddja edmondson, Tärna IK Fjällvinden, 18) Hilda Hermansson, do.

H11-12: 1) Elias Malm, Täfteå IK, 2) Otto Timby, do, 3) Wilgot Csiky, Lycksele IF, 4) Ivar Törnblom, IFK Umeå, 5) Rasmus Vilhelmsson, do, 6) Emil Sehlstedt, do, 7) Seth Nordin, Lycksele IF, 8) Marcus Germann, IFK Umeå, 9) Edvard Svensson, Vindelns IF, 10) Walter Nordmark, Täfteå IK.

D13-14: 1) Wilma Riekkola, Sävast…3) Elin Henriksson, Skellefteå SK, 4) Ronja Bjursell, Norsjö, 5) Leia Bjursell, do, 6) Evelina Crüsell, Skellefteå SK, 7) Evelina Nilsson, IFK Umeå, 8) Ella Burman, Skellefteå SK, 9) Brule Gundale, Täfteå IK, 10) Freja Zakrisson, Lycksele IK, 11) Alva Nilsson, Vindelns IF, 12) Wilma Lundqvist, Kågedalens SK, 13) Hanna Eneslätt, Täfteå IK, 14) Julia Jonsson, do.

H13-14: 1) Isak Lundholm, Täfteå Ik, 2) Hampus Björck, IFK Umeå, 3) Arvid Törnblom, do, 4) Edwin Nordmark, Täfteå IK, 5) Isak Andersson Lind, IFK Umeå, 6) Oskar Johansson, do, 7) Benjamin Edman, do, 8) Rasmus Eriksson, do, 9) Simon Isaksson Vestermark, Skellefteå SK, 10) Axel Stenvall, Storumans IK, 11) Hampus Widebo, IFK Umeå, 12) Joel Nilsson, do, 13) Linus Grundström, Täfteå IK, 14) Elof Karlsson, IFK Umeå, 15) Andreas Svensson, Vindelns IF, 16) Alexander Hägglund, do.

D15-16: 1) Maja Årebäck, Bolidens SK, 2) Magdalena Nilsson, IFK Umeå…4) Linn Schogster, do, 5) Saga Nilsson, Skellefteå SK, 6) Emmi Eriksson, IFK Umeå, 7) Elina Nilsson, Spöland Vännäs IF, 8) Julia Lundgren, Lycksele IF, 9) Tua German, IFK Umeå, 10) Elin Vesterlund, Vännäs SK…12) Gisela Bjursell, Norsjö, 13) Alva Zakrisson, Lycksele IF.

H15-16: 1) Linus Westergren, Täfteå IK, 2) Erik Karlsson, IFK Umeå, 3) Jonathan Edman, do, 4) Fabian Csiky, Lycksele IF, 5) Martin Blomberg, do, 6) Vilgot Stenman, SK Järven, 7) Gabriel Nordgren, Vännäs SK, 8) Jon Trädgårdh, IFK Umeå.