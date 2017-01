Barncancerfonden Norra instiftar Hjältepriset

Kandidaterna till hjältepriset: Externa

Sonja Marklund

I sin roll som kontaktsjuksköterska går hon ett steg längre och gör det lilla extra för att förbättra situationen för de cancerdrabbade barnen och deras syskon. Sonjas insatser betyder mycket i sjukhusmiljön för Barncancerfonden Norras medlemmar.

Winter Classic 2016

Holmsundsborna Tobias Boström, André Andersson, Erik Larsson, Jonas Nilsson, Anders Johansson och Joakim Lindberg är nominerade för sitt engagemang i innebandyturneringen Winter Classic 2016. Under arrangemanget genomfördes även ett stort lotteri och alla intäkter från arrangemanget gick till Barncancerfonden Norra. Totalt drog arrangemanget in 74 050 kr till Barncancerfonden Norra.

Jutis Byaförening

Samlade under 2016 in 22 835 kr till Barncancerfonden Norras verksamhet genom sin försäljning av Jutiskalendern. Jutiskalendern har som tema natursköna bilder från bygden kring Jutis och pryds av intressanta människor. Med kluriga och spektakulära detaljer ges varje bild djup och karaktär.

Liam Erixon Mård och Aaron Lindberg

Liam, 9 år, och Aaron, 8 år, ville göra något för andra barn som har det svårt. Därför tillverkade och sålde de pärlplattor i Ursviken för att samla in pengar till barn som drabbats av cancer. Totalt samlade de under 2016 in 2 178 kr till Barncancerfonden Norra.

Lars Göran Persson

För att på ett trevligt sätt under två dagar i maj 2016 anordnat ett festliknande arrangemang utanför sin butik, Ica Nordmaling, med hoppborg, ansiktsmålning samt servering av korv och hamburgare. Arrangemanget drog totalt in 46 728 kr till Barncancerfonden Norra.