Cleo kommenterar SD-bokningen: ”Därför ställer vi inte in”

Nyheter. Nu kommenterar Nathalie Missaoui, känd som Cleo, ställningstagandet att uppträda på Väven sedan det blev känt att Sverigedemokraterna ska hålla ett möte på samma plats.

Det handlar om arrangemanget Mästerbotten som genomförs 11 februari. Några dagar senare, 16 februari, kommer Sverigedemokraterna att hålla ett möte på samma plats – Vävenscenen.

Cleo och hennes artistkolleger har övervägt om man skulle ställa in arrangemanget som en protest mot bokningen av Sverigedemokraterna, men kommit fram till att man inte ska göra det.

Så här förklarar Cleo ställningstagandet till Folkbladet:

”UÅ!

För några dagar sedan fick vi beskedet att SD skulle arrangera ett event i Vävens lokaler helgen efter MÄSTERBOTTEN. Vi hörde direkt av oss till Väven och förklarade att vi är obekväma med deras bokning – som vi anser går helt och hållet emot våra värderingar, principer, världssyn och människosyn – och uppmanade dom att avböja bokningen. Tyvärr fick vi idag veta att de av avtalsskäl inte kan göra så, och vi fick lära oss att sådana hus som Väven inte heller enligt lag har rätt att tacka nej till arrangemang på politisk vinkel. Vi har pratat mycket med varandra i crewet, funderat och övervägt vad som nu känns rätt att göra.

Vi har kommit fram till följande beslut som vi tycker är bäst, inte bara för oss, utan för samhället och Sverige i stort – MÄSTERBOTTEN kommer att stanna kvar. Vi vill fylla huset med vårt folk, våra krafter och åsikter. Vi måste vara kvar för att inte lämna arenor fria för SD, så att vi kan representera det goda alternativet. Vi står inför en framtid där SDs politiska inflytande ser ut att växa och de kommer att ha sina arrangemang på fler ställen runtom i Sverige. Om alla de bra och positiva alternativen som tror på mänskliga rättigheter, human asylpolitik, jämställdhet och jämlikhet alltid backar undan så fort de klampar in, vart skulle vi landa då? Det skulle i längden betyda att alla arenor som de kliver in i blir deras. Att de i princip äger fritt spelrum, är oemotsagda och utan att deras anhängare får chans att möta ett bättre alternativ. Så får det inte bli. Vi kommer därför att stå kvar.

Vi hoppas att ni vill fylla Väven med kärlek den 11 februari och visa vart vi står och att vi inte tänker flytta på oss.

All kärlek / Random Bastards och Hoopdiggas”