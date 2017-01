”Om det smakar så brukar det kosta”

“There ain’t no such thing as a free lunch”. Så skrev Milton Freedman, en nyliberalismens viktigaste figurer, i en av sina böcker. Otaliga antal gånger har jag hört moderater säga just detta.

Smakar det så brukar det kosta. Ändå har just Anna Kinberg Batra (M) låtsas som att hon ska kunna bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna – helt gratis. Som om SD skulle rösta för M-politik utan att kräva att få igenom SD-politik.

Vem hade kunnat ana att Sverigedemokraterna, precis som alla andra partier någonsin, har krav om de ska fungera som regeringsunderlag?

Hon har till och med talat om att ett år innan valet fälla regeringen. Och vad händer sen? Eftersom Alliansen är mindre än de rödgröna skulle en sådan regering behöva Sverigedemokraternas aktiva stöd i varenda omröstning.

Det vore att ge Jimmie Åkessons enorm makt att diktera vilket politik Anna Kinberg Batra ska föra. För då sitter han på makten att kasta landet in en regeringskris varje gång han känner för det.

Därför kräver en Alliansregering som stödjer sig på SD givetvis ett organiserat samarbete.

Men under onsdagen började Jimmie Åkesson att räkna upp notan för Anna Kinberg Batra. Åkesson talade endast skulle stödja en M-regering om de fick ”inflytande över hur den regeringen ser ut, hur den regeringens politik ser ut och naturligtvis ingå i samtal om regeringens politiska prioriteringar”.

Politik handlar också om principer: bör demokratiska partier samarbeta med rasistiska partier eller inte?

Vem hade kunnat ana att Sverigedemokraterna, precis som alla andra partier någonsin, har krav om de ska fungera som regeringsunderlag?

Men Sverigedemokraterna är inte som alla andra partier. Det är ett rasistiskt parti. Det säger till och med Anna Kinberg Batra själv. Kan vara värt att minnas att:

SD:s kandidat till finansministerposten, Oscar Sjöstedt, har gått på konserter för att samla in pengar till dömda nazister och liknat judar vid döda får på ett slakterigolv.

SD:s kandidat till justitieminister, Kent Ekeroth, bar sprungit runt på stan med järnrör och kallat folk för hora och är just nu delgiven misstanke för misshandel.

SD:s talman Björn Söder menar att judar och samer inte är svenskar.

Dessa är inte några vanliga medlemmar på lokal nivå. Detta är SD:s toppar.

Anna Kinberg Batra gnäller om att hon bara får frågor om det politiska spelet och inte om politik. Och jag gissar också att en del av er läsare är trötta på att det blir mycket prat om strategier hit och dit.

Men politik handlar också om principer: bör demokratiska partier samarbeta med rasistiska partier eller inte?

Är den fria journalistiken och det fria kulturlivet som ska börja naggas i kanten?

Och Anna Kinberg Batra har all möjlighet att börja prata om sakfrågor. Just nu är det just det alla väntar på. I vilka frågor ska Anna Kinberg Batra gå Jimmie Åkesson till mötes för att kunna bilda regering?

Är det kvinnors rätt till abort som ska försvinna?

Är det SMHI som ska beläggas med munkavel eftersom Sverigedemokraterna fått för sig att klimatförändringarna bara är hitte på?

Är den fria journalistiken och det fria kulturlivet som ska börja naggas i kanten?

Är det kritiken mot Ryssland som ska tonas ner?

Under onsdagen gjorde Elisabet Svantesson (M), talesperson i arbetsmarknadsfrågor, om att mer måste göras för nyanlända. Hur ska det fungera med Sverigedemokraternas hjälp? Hela deras idé är ju att hetsa mot invandrare, som Anna Kinberg Batra själv beskrivit det.

Inte ens Kinberg Batras partiledarkollegor i Alliansen verkar veta vad Moderaterna vill och hur de tänkt sig.

Så det dags att sluta mumla och låtsas som att SD kommer agera som om de vore moderata riksdagsledamöter.

Om det smakar så brukar det kosta.