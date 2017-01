Lägst antal konkurser i Västerbotten

Nyheter. Västerbotten har det lägsta andelen konkurser i hela Sverige.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Bolagsverket som branschorganet Visma har sammanställt.

Under 2016 gick 102 företag i Västerbotten i konkurs. Det ger ett snitt på 3,9 konkurser per 1 000 företag i länet och kan jämföras med rikssnittet som ligger på 6,1 konkurser per 1 000 företag.

Den högsta andelen konkurser per 1 000 företag återfinns i Värmland som under 2016 landade på ett snitt på 8,6.

Överhuvudtaget minskar antalet konkurser i Sverige och har inte varit så få sedan 2007.

– Fler företag är duktiga på att få betalt i tid, vilket är avgörande för att de ska överleva och utvecklas, säger Anders Lindén som är kundansvarig på Visma Collectors AB.