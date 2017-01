En seger för demokratin

Strax efter 21.20 lokal tid på lördagskvällen lämnade Gambias expresident Jammeh landet efter 22 års enväldigt maktvälde. Privatplanet fick en avskedsfanfar från militären, men samtidigt jublade gatorna i Banjul enligt AFP’s korrespondent.

”Vi är fria nu, vi är inte längre i fängelse!” utbrister Fatou Cham, 28 år gammal. ”Vi behöver inte längre vara rädda för att säga våra åsikter” fortsätter hon.

Nu börjar en ny era för Gambia. Den president som har fått så många människor på flykt får nu smaka på samma öde, säger Modou Lamin Dumbuya, 25 år, och vill nu att alla gambier på flykt ska kunna komma hem.

Det har inte funnits någon begränsning för hur många gånger en president kan bli omvald i Gambia, och parallellt med anklagelser om valfusk, inskränkningar av yttrandefrihet och ett minskande manövreringsutrymme för oppositionen har Jammeh vunnit val efter val.

Fram tills nu. Adama Barrow har tidigare arbetat som revisor, och även innehaft posten som kassör för United democratic party.

Nu har han gått till val på utökad yttrandefrihet och en självständig domstol. Han vann mycket överraskande valet den 13 december, men tvingades sedan i landsflykt till Senegal och har ännu inte återvänt till Gambia.

Jammeh har fått sin tillflykt till Guinea-Conakry för att sedan resa vidare till Ekvatorialguinea. Sedan valet har parter från den Afrikanska unionen varit inte och medlat men det har länge varit oklart vad Jammeh ska göra.

Även tidigare har Jammeh först erkänt sig besegrad, och sagt att han ska lämna över makten för att sedan ta tillbaka det och skylla på valfusk. Men nu verkar det som att hans löfte från 2013, om ”att stanna vid makten i en miljard år om gud vill” kommer brytas.

Jammeh kommer således vara den första presidenten i Gambia som avgår under fredliga förhållanden sedan den brittiska ockupations avslutning 1965 (brittisk koloni 1821-1965).

Det här hade aldrig gått om det inte varit för den folkliga mobiliseringen (allt kan ses under #gambiahasdecided), men också för grannländernas solidaritet och den afrikanska unionens diplomatiska handlingar.

Den afrikanska unionen grundades 2001 med EU som förebild och har haft som ett av sina mål att förebygga konflikter. Insatserna nu i Gambia har visat att de lyckats. Direkt efter valet gick de ut med att de inte kommer erkänna Jemmeh som president och har sedan dess satt press på regimen och landets militär genom västafrikanska representanter under ledning av Nigerias president Muhammadu Buhari. Jemmeh har nu övertygats till att göra ett hedervärt avslut och landet har räddats från kris och ett inbördeskrig.

Trots att Gambia är ett så litet land med en befolkning på knappa två miljoner så räknas flyktingarna därifrån till så många att gambier på flykt är den näst största flyktinggruppen i Afrika. Human right watch har rapporterat om kidnappningar, godtyckliga tillfångatagningar, regelbundet bruk av tortyr, trakasserier mot meningsmotståndare och journalister och övervåld mot politiska aktivister.

”To whom much is given, much is expected.”

Även den vanliga medborgaren har de senaste åren varit tvungna att strategiskt och medvetet undvika att bli arresterad. Även för HBTQ-rörelsen har förföljelserna varit svåra, Jammeh har bland annat hotat med halshuggning av homosexuella. Landet har också många miljöer med människohandel och sexuella övergrepp mot barn.

Men många som flytt har också gjort det för att söka jobb. I Gambia är en sjättedel av marken brukbar, men ändå jobbar majoriteten inom jordbrukssektorn.

För Barrow har det hela bara börjat, och när han gratuleras på Facebooksidan #gambiahasdecided så är det med orden om vilken enorm utmaning han står inför.

Han själva har svarat: ”To whom much is given, much is expected.” Barrows största utmaning kommer vara att ta tillvara på folkets förtroende, men också rensa upp i den regim som trakasserat ett helt land i decennier.

Det är en stor seger för landet, men också för den Afrikanska unionen och diplomatin.